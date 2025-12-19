Toninho Cerezo, ídolo do futebol brasileiro e de grandes clubes como Atlético-MG, Roma, Sampdoria e São Paulo, teve uma curta, mas marcante passagem pelo Paulista. O ano era 1995 e o Paulista contava com uma parceria com a empresa de fios e cabos elétricos Lousano.

Após uma reformulação nas divisões estaduais, o Galo disputava pelo segundo ano seguido a Série A3. O início do campeonato daquele ano foi difícil, com o clube amargando as últimas posições do campeonato ao final do primeiro turno. No segundo turno, porém, a parceria começou a dar frutos com a chegada de grandes reforços. O principal deles: Toninho Cerezo.

Já aos 40 anos de idade e vindo das conquistas de um bicampeonato mundial com o São Paulo, veio emprestado pelo Cruzeiro, clube que também contava com apoio da Lousano, e sua chegada movimentou a cidade, sendo recebido com direito a carro de Corpo de Bombeiros.