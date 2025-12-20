20 de dezembro de 2025
‘Cia Um do Outro’ mantém a tradição do presépio vivo

Por REDAÇÃO | PREFEITURA DE JUNDIAI
O 'Presépio Vivo', apresentado pela Cia Um do Outro' acontece até dia 23 de dezembro, às 19h30, nos jardins do Solar do Barão
Nos jardins do Museu Solar do Barão, em Jundiaí, o espírito do Natal ganha vida em uma encenação que emociona e convida à contemplação. O Presépio Vivo transforma o espaço histórico em um cenário de fé, arte e encontro, onde o nascimento de Jesus é representado de forma sensível, aproximando o público da tradição natalina por meio do teatro e da convivência coletiva.


Inspirado pela já tradicional exposição anual de presépios montados no interior do Solar do Barão, a proposta é levar essa representação para os jardins do museu. Assim nasceu o Presépio Vivo, que encena a entrega dos presentes dos três reis magos ao menino Jesus. Para concretizar a proposta, Vicentini entrou em contato, em 2018, com a Cia Um do Outro, responsável pela encenação que, desde então, passou a integrar o calendário natalino da cidade.

Com Rafael Lopes e Larissa Gaspareto interpretando José e Maria, e Clara de Biagio, Flávia Thaina e Marcelo Silva nos papéis dos reis magos Gaspar, Baltazar e Melchior, o espetáculo tem início ainda dentro do museu. Já caracterizados, os atores convidam o público a segui-los até os jardins para conhecer o menino Jesus e, a cada edição, o cenário ou o local da apresentação sofre alterações, garantindo dinamismo e renovação da experiência. Como destaca o ator Rafael Lopes: “As pessoas estão vendo dentro do museu o presépio estático e aqui fora eles tomam vida”.

Com duração aproximada de 15 minutos, a apresentação foi estruturada para acontecer de forma orgânica no espaço, permitindo que o público que circula pelos jardins se aproxime e acompanhe a narrativa. Essa proposta dialoga com a identidade artística da companhia, que busca ir além da estética. Como explica Flavia: “Somos uma cia que em todos os espetáculos buscamos passar uma mensagem além do estético, trazendo sempre uma reflexão”.

A essência do espetáculo é refletida na fala da atriz Larissa Gasparotto: “A ideia é essa mensagem de paz, que todo mundo possa estar junto em comunhão e pensando um no outro”. A proximidade com o público também é um dos pontos marcantes da apresentação. Flavia Taina relata: “As crianças nos seguem e pedem pra tirar foto”. Larissa complementa ao destacar o vínculo criado ao longo dos anos: “Algo interessante é que tem pessoas que nos acompanham todos os anos, ontem mesmo uma mãe disse que desde muito pequenininha sua filha nos acompanha todos os anos e elas tem fotos de todos esses momentos”. Segundo Rafael, essa relação já se tornou tradição, pois todo início de dezembro, o público procura a equipe do museu para saber quando começará o Presépio Vivo.

O Presépio Vivo, apresentado pela Cia Um do Outro, acontece até dia 23 de dezembro, às 19h30, nos jardins do Solar do Barão. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo Instagram @ciaumdooutro.

Fundada em 2008, a Cia Um do Outro faz parte da cultura e da história artística de Jundiaí. Criada por um grupo de quatro amigos, a companhia tem como marca a criação de dramaturgias próprias e o compromisso com o conteúdo de suas obras.

