Nos jardins do Museu Solar do Barão, em Jundiaí, o espírito do Natal ganha vida em uma encenação que emociona e convida à contemplação. O Presépio Vivo transforma o espaço histórico em um cenário de fé, arte e encontro, onde o nascimento de Jesus é representado de forma sensível, aproximando o público da tradição natalina por meio do teatro e da convivência coletiva.



Inspirado pela já tradicional exposição anual de presépios montados no interior do Solar do Barão, a proposta é levar essa representação para os jardins do museu. Assim nasceu o Presépio Vivo, que encena a entrega dos presentes dos três reis magos ao menino Jesus. Para concretizar a proposta, Vicentini entrou em contato, em 2018, com a Cia Um do Outro, responsável pela encenação que, desde então, passou a integrar o calendário natalino da cidade.

Com Rafael Lopes e Larissa Gaspareto interpretando José e Maria, e Clara de Biagio, Flávia Thaina e Marcelo Silva nos papéis dos reis magos Gaspar, Baltazar e Melchior, o espetáculo tem início ainda dentro do museu. Já caracterizados, os atores convidam o público a segui-los até os jardins para conhecer o menino Jesus e, a cada edição, o cenário ou o local da apresentação sofre alterações, garantindo dinamismo e renovação da experiência. Como destaca o ator Rafael Lopes: “As pessoas estão vendo dentro do museu o presépio estático e aqui fora eles tomam vida”.