Nos jardins do Museu Solar do Barão, em Jundiaí, o espírito do Natal ganha vida em uma encenação que emociona e convida à contemplação. O Presépio Vivo transforma o espaço histórico em um cenário de fé, arte e encontro, onde o nascimento de Jesus é representado de forma sensível, aproximando o público da tradição natalina por meio do teatro e da convivência coletiva.
Inspirado pela já tradicional exposição anual de presépios montados no interior do Solar do Barão, a proposta é levar essa representação para os jardins do museu. Assim nasceu o Presépio Vivo, que encena a entrega dos presentes dos três reis magos ao menino Jesus. Para concretizar a proposta, Vicentini entrou em contato, em 2018, com a Cia Um do Outro, responsável pela encenação que, desde então, passou a integrar o calendário natalino da cidade.
Com Rafael Lopes e Larissa Gaspareto interpretando José e Maria, e Clara de Biagio, Flávia Thaina e Marcelo Silva nos papéis dos reis magos Gaspar, Baltazar e Melchior, o espetáculo tem início ainda dentro do museu. Já caracterizados, os atores convidam o público a segui-los até os jardins para conhecer o menino Jesus e, a cada edição, o cenário ou o local da apresentação sofre alterações, garantindo dinamismo e renovação da experiência. Como destaca o ator Rafael Lopes: “As pessoas estão vendo dentro do museu o presépio estático e aqui fora eles tomam vida”.
Com duração aproximada de 15 minutos, a apresentação foi estruturada para acontecer de forma orgânica no espaço, permitindo que o público que circula pelos jardins se aproxime e acompanhe a narrativa. Essa proposta dialoga com a identidade artística da companhia, que busca ir além da estética. Como explica Flavia: “Somos uma cia que em todos os espetáculos buscamos passar uma mensagem além do estético, trazendo sempre uma reflexão”.
A essência do espetáculo é refletida na fala da atriz Larissa Gasparotto: “A ideia é essa mensagem de paz, que todo mundo possa estar junto em comunhão e pensando um no outro”. A proximidade com o público também é um dos pontos marcantes da apresentação. Flavia Taina relata: “As crianças nos seguem e pedem pra tirar foto”. Larissa complementa ao destacar o vínculo criado ao longo dos anos: “Algo interessante é que tem pessoas que nos acompanham todos os anos, ontem mesmo uma mãe disse que desde muito pequenininha sua filha nos acompanha todos os anos e elas tem fotos de todos esses momentos”. Segundo Rafael, essa relação já se tornou tradição, pois todo início de dezembro, o público procura a equipe do museu para saber quando começará o Presépio Vivo.
O Presépio Vivo, apresentado pela Cia Um do Outro, acontece até dia 23 de dezembro, às 19h30, nos jardins do Solar do Barão. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo Instagram @ciaumdooutro.
Fundada em 2008, a Cia Um do Outro faz parte da cultura e da história artística de Jundiaí. Criada por um grupo de quatro amigos, a companhia tem como marca a criação de dramaturgias próprias e o compromisso com o conteúdo de suas obras.