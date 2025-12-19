Guardas municipais da Divisão Ambiental de Campo Limpo Paulista recuperaram, nesta quinta-feira (18), uma motocicleta Honda CB 300 Twister que havia sido roubada. O veículo foi localizado com a ajuda da própria vítima, que havia rastreado a moto por GPS.

A vítima relatou que estava transitando com sua moto quando dois bandidos, armados e em outra motocicleta, o abordaram e anunciaram o assalto.

Sob ameaça de morte, ele foi forçado a entregar as chaves aos ladrões, que fugiram com o veículo.