Guardas municipais da Divisão Ambiental de Campo Limpo Paulista recuperaram, nesta quinta-feira (18), uma motocicleta Honda CB 300 Twister que havia sido roubada. O veículo foi localizado com a ajuda da própria vítima, que havia rastreado a moto por GPS.
A vítima relatou que estava transitando com sua moto quando dois bandidos, armados e em outra motocicleta, o abordaram e anunciaram o assalto.
Sob ameaça de morte, ele foi forçado a entregar as chaves aos ladrões, que fugiram com o veículo.
Em seguida, ele se dirigiu até a sede da Guarda Municipal para pedir ajuda, informando que estava rastreando a moto e sabia exatamente onde ela se encontrava.
Os guardas Neves e Melo foram até o local indicado e localizaram a moto em uma área de mata, na estrada Ville de Saint James, no bairro Parque Internacional.
A ocorrência foi registrada na delegacia e a moto foi devolvida ao proprietário.
O caso será investigado pela Polícia Civil.