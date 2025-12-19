19 de dezembro de 2025
Com ajuda da vítima, GMs recuperam moto roubada

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
GUARDA MUNICIPAL
Os guardas localizaram a moto em uma área de mata
Os guardas localizaram a moto em uma área de mata

Guardas municipais da Divisão Ambiental de Campo Limpo Paulista recuperaram, nesta quinta-feira (18), uma motocicleta Honda CB 300 Twister que havia sido roubada. O veículo foi localizado com a ajuda da própria vítima, que havia rastreado a moto por GPS.

A vítima relatou que estava transitando com sua moto quando dois bandidos, armados e em outra motocicleta, o abordaram e anunciaram o assalto.

Sob ameaça de morte, ele foi forçado a entregar as chaves aos ladrões, que fugiram com o veículo.

Em seguida, ele se dirigiu até a sede da Guarda Municipal para pedir ajuda, informando que estava rastreando a moto e sabia exatamente onde ela se encontrava.

Os guardas Neves e Melo foram até o local indicado e localizaram a moto em uma área de mata, na estrada Ville de Saint James, no bairro Parque Internacional.

A ocorrência foi registrada na delegacia e a moto foi devolvida ao proprietário.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

