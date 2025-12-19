A Justiça concedeu liberdade provisória ao homem que invadiu uma casa no bairro São Francisco, em Itatiba, na última quarta-feira (17), e atacou a moradora, de 26 anos, enquanto ela estava tomando banho. Ele havia sido preso em flagrante por policiais militares por tentativa de estupro e importunação sexual.
A liberdade provisória foi concedida durante audiência de custódia, apesar de ele ter um histórico de processos por violência doméstica. Um dos processos foi iniciado em 2010 e ainda está em andamento. Em 2011, ele voltou a ser preso, mas o inquérito referente a esse caso foi arquivado.
Para usufruir do benefício da liberdade provisória, ele terá de cumprir algumas condições, entre elas: não pode mudar de endereço, não pode deixar a cidade por mais de uma semana e não pode se aproximar da casa da vítima a menos de um quilômetro de distância.
RELEMBRE O CASO
Uma mulher de 26 anos sofreu tentativa de estupro enquanto tomava banho, na noite desta quarta-feira (17), no bairro São Francisco, em Itatiba. O suspeito foi detido por populares e preso por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão.
Segundo o relato, a vítima tomava banho quando um homem invadiu o banheiro e tentou agarrá-la. Ela reagiu, começou a se debater e gritar, conseguiu se desvencilhar do agressor e correu para a rua pedindo socorro.
Populares atenderam ao pedido de ajuda e detiveram o suspeito, mantendo-o contido até a chegada da Polícia Militar.
Ao chegarem ao local, os policiais deram voz de prisão ao homem e o conduziram ao Plantão Policial, onde ele foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de estupro e importunação sexual.