A Justiça concedeu liberdade provisória ao homem que invadiu uma casa no bairro São Francisco, em Itatiba, na última quarta-feira (17), e atacou a moradora, de 26 anos, enquanto ela estava tomando banho. Ele havia sido preso em flagrante por policiais militares por tentativa de estupro e importunação sexual.

A liberdade provisória foi concedida durante audiência de custódia, apesar de ele ter um histórico de processos por violência doméstica. Um dos processos foi iniciado em 2010 e ainda está em andamento. Em 2011, ele voltou a ser preso, mas o inquérito referente a esse caso foi arquivado.

Para usufruir do benefício da liberdade provisória, ele terá de cumprir algumas condições, entre elas: não pode mudar de endereço, não pode deixar a cidade por mais de uma semana e não pode se aproximar da casa da vítima a menos de um quilômetro de distância.