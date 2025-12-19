Um dos homens presos por guardas municipais após perseguição e acidente no bairro Ponte São João, em Jundiaí, na tarde desta quinta-feira (18), é um criminoso condenado que estava cumprindo pena por furto em regime aberto. Ele e o comparsa foram detidos por furtar um supermercado atacadista e tentar furtar outro estabelecimento, ambos localizados na avenida Antônio Frederico Ozanan.

De acordo com os guardas que atenderam à ocorrência, o criminoso estava "assinando carteirinha", gíria jurídica usada para descrever o comparecimento periódico obrigatório em juízo, uma condição imposta a pessoas em regime aberto, livramento condicional, suspensão condicional do processo ou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Este registro, que pode ser mensal ou determinado pelo juiz, serve para garantir que a pessoa está cumprindo as condições impostas e não está descumprindo a lei. O não comparecimento sem justificativa pode levar à regressão de regime ou à revogação do benefício.

A prisão em flagrante dele deve resultar, inclusive, na regressão do regime do criminoso.