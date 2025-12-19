Um dos homens presos por guardas municipais após perseguição e acidente no bairro Ponte São João, em Jundiaí, na tarde desta quinta-feira (18), é um criminoso condenado que estava cumprindo pena por furto em regime aberto. Ele e o comparsa foram detidos por furtar um supermercado atacadista e tentar furtar outro estabelecimento, ambos localizados na avenida Antônio Frederico Ozanan.
De acordo com os guardas que atenderam à ocorrência, o criminoso estava "assinando carteirinha", gíria jurídica usada para descrever o comparecimento periódico obrigatório em juízo, uma condição imposta a pessoas em regime aberto, livramento condicional, suspensão condicional do processo ou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Este registro, que pode ser mensal ou determinado pelo juiz, serve para garantir que a pessoa está cumprindo as condições impostas e não está descumprindo a lei. O não comparecimento sem justificativa pode levar à regressão de regime ou à revogação do benefício.
A prisão em flagrante dele deve resultar, inclusive, na regressão do regime do criminoso.
Já o comparsa, que sofreu um corte na cabeça durante o acidente, não possui antecedentes criminais.
RELEMBRE O CASO
Dois homens suspeitos de furto a um supermercado e tentativa de furto a outro, ambos na avenida Antônio Frederico Ozanan, em Jundiaí, foram detidos por guardas municipais no bairro Ponte São João, na tarde desta quinta-feira (18), após sofrerem um acidente. Um casal de idosos, que estava no carro atingido pela dupla em fuga, ficou ferido.
Na início da tarde, dois bandidos tentaram furtar o supermercado, mas foram flagrados pelos seguranças. Ao serem abordados, largaram os produtos e fugiram em um veículo. Após isso eles foram a outro mercado na mesma avenida e conseguiram furtar peças de carne e outros produtos.
A Guarda Municipal foi acionada e obteve a placa e as características do automóvel. Na região do viaduto da Duratex, os GMs Pierre e Pereira se depararam com dois suspeitos. Eles desobedeceram a ordem de parada e fugiram em alta velocidade. A perseguição seguiu por algumas ruas da Ponte São João, até que, na rua Doutor Eloy Chaves, no cruzamento, bateram em um veículo ocupado por dois idosos que ficaram feridos levemente.
Com o impacto, um dos suspeitos sofreu ferimentos na cabeça - ele foi preso no local. O outro ocupante do veículo saiu correndo, mas foi encontrado e detido pelos guardas Gildomar, Gonçalo e Schioser, da equipe de Operações com Cães.
No carro em que eles estavam foram encontrados os produtos furtados.
Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.