Um homem condenado a mais de 10 anos de prisão por tentativa de homicídio foi capturado por policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática do 49° Batalhão, no início da noite desta quinta-feira (18), em Várzea Paulista.
O 2° sargento Xavier, o cabo Sadao e os soldados José e Bueno realizavam patrulhamento pela avenida Tanabi, no Jardim América 3, quando avistaram um homem na sacada de uma casa, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.
Os policiais pararam para averiguar a situação e chamaram o homem, que atendeu, visivelmente inquieto. Durante a conversa, ele entrou em contradição em diversas ocasiões e, inclusive, tentou ocultar seu verdadeiro nome.
Ao perceber que não conseguiria enganar os agentes, ele finalmente forneceu seu nome verdadeiro e confessou que sabia estar sendo procurado.
Durante a checagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, referente a uma condenação de 10 anos e 10 meses de prisão.
O criminoso foi então conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado foi cumprido.