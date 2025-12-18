Um homem condenado a mais de 10 anos de prisão por tentativa de homicídio foi capturado por policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática do 49° Batalhão, no início da noite desta quinta-feira (18), em Várzea Paulista.

O 2° sargento Xavier, o cabo Sadao e os soldados José e Bueno realizavam patrulhamento pela avenida Tanabi, no Jardim América 3, quando avistaram um homem na sacada de uma casa, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Os policiais pararam para averiguar a situação e chamaram o homem, que atendeu, visivelmente inquieto. Durante a conversa, ele entrou em contradição em diversas ocasiões e, inclusive, tentou ocultar seu verdadeiro nome.