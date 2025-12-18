A coleta de lixo domiciliar no período noturno em Várzea Paulista será antecipada, excepcionalmente, nos dias 24 e 31 de dezembro, passando a ser realizado das 16 às 22 horas. Segundo o gestor municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, Renato Germano, cuja pasta é responsável pela organização do serviço, a mudança será necessária em razão do horário diferenciado de fechamento do aterro sanitário nessas duas datas.

Confira a rota completa: Vila Santa Terezinha, Jardim Primavera, Jardim São Gonçalo, Jardim do Lar, Vila Bela Cintra, Jardim Cruz Alta, Portal das Hortências, Vila São José, Jardim Gianfrancesco, Jardim Itajaí, Residencial Satélite, Jardim Diana, Jardim Paraíso, Jardim Mirante, Residencial Sequoia, Jardim Maria de Fátima, Jardim Continente, Jardim das Palmeiras, Avenida Duque de Caxias, Rua Coronel Álvaro de Castro, Praça Castro Alves, Avenida Bertioga e Avenida Fernão Dias Paes Leme.

