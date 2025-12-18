18 de dezembro de 2025
BMX RACING

Joia jundiaiense, Andrey Toledo fecha temporada como tetracampeão

Por Luana Nascimbene
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO / TIME JUNDIAÍ
O jundiaiense conquistou, em 2025, os títulos de tetracampeão paulista e tetracampeão brasileiro

O atleta Andrey Toledo, de 11 anos, do Time Jundiaí de BMX Racing, encerrou a temporada com resultados expressivos no cenário estadual, nacional e internacional. O jundiaiense conquistou, em 2025, os títulos de tetracampeão paulista e tetracampeão brasileiro, mantendo uma sequência de quatro anos consecutivos no lugar mais alto do pódio nas duas principais competições da modalidade no país.

Além do domínio em nível nacional, Andrey também se destacou fora do Brasil. Em competições internacionais, terminou a temporada com o quinto lugar no Campeonato Pan-Americano e os vice-campeonatos Ibero-Americano e Latino-Americano, enfrentando atletas de diversos países.

Os resultados garantiram ao piloto a liderança do ranking nacional de BMX Racing em sua categoria, consolidando o nome de Andrey Toledo como uma das principais promessas da modalidade. Para fechar o ano, o atleta ainda disputa, por meio de votação aberta ao público, o título de melhor atleta de Jundiaí.

Integrante do Time Jundiaí, Andrey segue em preparação e treinos visando a temporada 2026, com o objetivo de manter o alto nível de desempenho alcançado ao longo dos últimos anos.

