Participaram do sorteio mais de 11.200 candidatos; destes, 605 passaram a ser pré-inscritos nas aulas. O restante (cerca de 10.600 crianças, jovens, adultos e idosos) está na lista de espera. Puderam concorrer alunos que já sabem e que não sabem nadar. Aqueles que optarem pelas turmas do “já sabe nadar” foram contemplados por ordem de inscrição, sendo considerados o dia e o horário da efetivação da matrícula. Se contemplados, a confirmação está condicionada à aprovação do munícipe em um teste prático/avaliação. Já os inscritos que optaram pelas turmas do “não sabe nadar” souberam se foram contemplados após o sorteio.

A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), realizou na última segunda-feira (15) o sorteio dos inscritos nas aulas gratuitas de natação em 2026, a serem ministradas na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr, dentro do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú. O processo foi todo digital e transparente, contou com a colaboração da equipe da Companhia de Informática de Jundiaí (CIJUN) e pôde ser acompanhado presencialmente, no auditório do oitavo andar do Paço Municipal.

O supervisor de manutenção Paulo Lopes da Silva esteve no Paço acompanhando o sorteio. Ele e a esposa Monique ficaram na lista de espera. “O processo é feito com total transparência, que é fundamental para a população”, disse Paulo, nascido em Salvador. Ele mora em Jundiaí há seis anos. “A natação é um dos esportes mais completos que existe. Melhora a qualidade de vida e deixa a pessoa mais disposta. Já o pratiquei quando morei na Bahia”, emendou.

Os nomes das pessoas que se inscreveram foram publicados na Imprensa Oficial (IO) de Jundiaí nesta quarta-feira (17), na sessão específica “Esporte e Lazer”. O período de inscrição das turmas será aberto a partir de 4 de fevereiro de 2026, por ordem pré-estabelecida no edital 5.727/2025, para contemplados em sorteio e ao longo do ano para lista de espera, mediante vagas remanescentes. Mais informações poderão ser obtidas nos canais oficiais da Prefeitura e no site www.esporte.jundiai.sp.gov.br.

“Munícipes que sabem nadar integrarão o Time Jundiaí nos programas “Esporte Maior” e “Escola de Esporte”, da Secretaria de Esporte e Lazer. Já para quem quer iniciar na modalidade e participou do sorteio de acordo com sua faixa etária, foram disponibilizadas 10 vagas por turma. Os demais interessados ficaram na lista de espera que permanecerá vigente durante todo o ano”, afirmou Rachel Ciaco Nunes, diretora de Esporte Educacional e Participação da SMEL.