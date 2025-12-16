Uma história de luta e superação, mas com final feliz. Após 796 dias internado, o pequeno ArthurArthur de Souza da Cunha deixou finalmente o Hospital Universitário de Jundiaí e foi para casa — um verdadeiro presente de Natal, daqueles que não cabem em embrulho, mas mudam uma vida inteira. Era o desejo mais profundo da mãe, Daniela Cunha, que nunca soltou a mão do filho durante essa longa caminhada.

Arthur é portador de uma doença rara, a Atrofia Muscular Espinhal (AME), condição que exige cuidados complexos e contínuos. Ao longo da internação, Daniela fez muito mais do que esperar: aprendeu, na prática, tudo o que era necessário para garantir a segurança do filho em casa. Recebeu treinamento para o uso da ventilação mecânica e para a alimentação por sonda, tornando-se peça-chave no cuidado diário de Arthur.

