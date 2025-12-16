17 de dezembro de 2025
SUPERAÇÃO

Arthur volta para casa depois de 796 dias de internação no HU

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Hospital Universitário
O pequeno Arthur segue de alta para casa, uma vitória comemorada por toda a equipe do HU
O pequeno Arthur segue de alta para casa, uma vitória comemorada por toda a equipe do HU

Uma história de luta e superação, mas com final feliz. Após 796 dias internado, o pequeno ArthurArthur de Souza da Cunha deixou finalmente o Hospital Universitário de Jundiaí e foi para casa — um verdadeiro presente de Natal, daqueles que não cabem em embrulho, mas mudam uma vida inteira. Era o desejo mais profundo da mãe, Daniela Cunha, que nunca soltou a mão do filho durante essa longa caminhada.

Arthur é portador de uma doença rara, a Atrofia Muscular Espinhal (AME), condição que exige cuidados complexos e contínuos. Ao longo da internação, Daniela fez muito mais do que esperar: aprendeu, na prática, tudo o que era necessário para garantir a segurança do filho em casa. Recebeu treinamento para o uso da ventilação mecânica e para a alimentação por sonda, tornando-se peça-chave no cuidado diário de Arthur.

A dedicação foi tamanha que Daniela mudou de município e passou a morar em Jundiaí com a família para ficar perto do filho durante todo o tratamento. Agora, Arthur segue para casa, onde continuará sendo acompanhado por equipe de saúde em domicílio. Um novo capítulo começa, longe dos corredores hospitalares e mais perto do colo, da rotina e do aconchego familiar.

Essa vitória também é coletiva. A equipe multidisciplinar da Pediatria e da UTI Pediátrica do HU, que acompanhou Arthur durante toda a internação, foi fundamental em cada etapa desse processo — do cuidado diário às orientações que tornaram a alta possível e segura.

Que esta alta seja o início de muitos dias de tranquilidade, aprendizado e esperança.

