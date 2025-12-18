Um homem foi preso por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva após invadir a casa da ex-esposa, promover um quebra-quebra e deixar o gás ligado, em uma possível tentativa de causar uma explosão no local. O caso ocorreu na Vila Popular, em Várzea Paulista.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pela vítima, que havia buscado abrigo na casa de uma vizinha.

Ela relatou que o ex-marido havia invadido sua residência e causado danos, além de existir uma medida protetiva em vigor contra ele.