Um Hyundai HB20 roubado em Guarulhos foi recuperado por guardas municipais de Itatiba após uma perseguição pela região central da cidade. No veículo estavam quatro ocupantes, sendo dois adolescentes. O condutor foi preso por receptação.

Os guardas municipais Rodrigues e Montini realizavam patrulhamento quando perceberam um automóvel estacionado irregularmente sobre a calçada da rua Luiz Scavone, atrás de um caminhão de entregas. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista fugiu, dando início à perseguição.

As características do veículo foram repassadas via rádio à Central de Monitoramento e às demais viaturas do Plantão Delta, o que possibilitou a localização e abordagem do carro na rua Campos Salles, nas proximidades do Mercado Modelo.