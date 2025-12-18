18 de dezembro de 2025
CARRO ROUBADO

Perseguição pelas ruas do Centro acaba em prisão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O carro estava com placas trocadas e o chassi remarcado
Um Hyundai HB20 roubado em Guarulhos foi recuperado por guardas municipais de Itatiba após uma perseguição pela região central da cidade. No veículo estavam quatro ocupantes, sendo dois adolescentes. O condutor foi preso por receptação.

Os guardas municipais Rodrigues e Montini realizavam patrulhamento quando perceberam um automóvel estacionado irregularmente sobre a calçada da rua Luiz Scavone, atrás de um caminhão de entregas. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista fugiu, dando início à perseguição.

As características do veículo foram repassadas via rádio à Central de Monitoramento e às demais viaturas do Plantão Delta, o que possibilitou a localização e abordagem do carro na rua Campos Salles, nas proximidades do Mercado Modelo.

Durante a abordagem, foi constatado que no interior do automóvel estavam o motorista e três passageiros, sendo dois deles adolescentes. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, porém a vistoria no veículo apontou irregularidades: os vidros não possuíam a gravação do número do chassi e a placa utilizada correspondia a um HB20 de São Paulo com registro de roubo.

Os ocupantes e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão do condutor pelo crime de receptação. O veículo foi apreendido para perícia e posterior devolução ao proprietário. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.

