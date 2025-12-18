Um Hyundai HB20 roubado em Guarulhos foi recuperado por guardas municipais de Itatiba após uma perseguição pela região central da cidade. No veículo estavam quatro ocupantes, sendo dois adolescentes. O condutor foi preso por receptação.
Os guardas municipais Rodrigues e Montini realizavam patrulhamento quando perceberam um automóvel estacionado irregularmente sobre a calçada da rua Luiz Scavone, atrás de um caminhão de entregas. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista fugiu, dando início à perseguição.
As características do veículo foram repassadas via rádio à Central de Monitoramento e às demais viaturas do Plantão Delta, o que possibilitou a localização e abordagem do carro na rua Campos Salles, nas proximidades do Mercado Modelo.
Durante a abordagem, foi constatado que no interior do automóvel estavam o motorista e três passageiros, sendo dois deles adolescentes. Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal, porém a vistoria no veículo apontou irregularidades: os vidros não possuíam a gravação do número do chassi e a placa utilizada correspondia a um HB20 de São Paulo com registro de roubo.
Os ocupantes e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão do condutor pelo crime de receptação. O veículo foi apreendido para perícia e posterior devolução ao proprietário. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.