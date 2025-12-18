Um homem com débito de pensão alimentícia referente a dois filhos foi capturado por guardas municipais na noite desta quarta-feira (17), enquanto trabalhava em um supermercado na região central de Itatiba.

Os guardas Rodrigues e Montini receberam informações de que um homem com mandado de prisão civil estaria trabalhando naquele momento.

A equipe se dirigiu ao supermercado e conversou com o gerente, que confirmou que o procurado fazia parte do quadro de funcionários e estava em serviço.