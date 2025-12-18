Um homem com débito de pensão alimentícia referente a dois filhos foi capturado por guardas municipais na noite desta quarta-feira (17), enquanto trabalhava em um supermercado na região central de Itatiba.
Os guardas Rodrigues e Montini receberam informações de que um homem com mandado de prisão civil estaria trabalhando naquele momento.
A equipe se dirigiu ao supermercado e conversou com o gerente, que confirmou que o procurado fazia parte do quadro de funcionários e estava em serviço.
O homem foi localizado, e os GMs constataram que ele realmente possuía pendência no pagamento da pensão alimentícia dos dois filhos. Ele alegou não ter conhecimento da dívida.
Em seguida, foi conduzido à delegacia, onde o mandado de prisão foi cumprido.