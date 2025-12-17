A Agenda Viva SP desta semana apresenta uma seleção especial de espetáculos, concertos e ações culturais que celebram o período do Natal em equipamentos e espaços públicos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A programação contempla iniciativas gratuitas e acessíveis que valorizam a música, as artes cênicas e a convivência cultural, reunindo diferentes linguagens.
Na capital paulista, o público confere a exposição imersiva O Pequeno Príncipe – 80 anos, no MIS Experience, que convida crianças e adultos a revisitar o universo criado por Antoine de Saint-Exupéry, além da Gala Lírica de 15 anos da Orquestra do Theatro São Pedro, com apresentações especiais no Theatro São Pedro. A programação inclui ainda as atividades de fim de ano da capital, com concertos natalinos e ações voltadas às famílias na Casa das Rosas, na Casa Mário de Andrade e na Casa Guilherme de Almeida. Confira:
O Pequeno Príncipe – 80 anos ganha exposição imersiva no MIS Experience
A exposição propõe uma experiência imersiva que percorre a obra e o universo criado por Antoine de Saint-Exupéry. Com ambientes interativos, projeções e sala de imersão, a mostra convida públicos de todas as idades a revisitar um dos livros mais lidos do mundo, tornando-se uma opção de passeio cultural durante o período de férias.
Local: MIS Experience, Rua Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo
Data: a partir de 20 de dezembro
Entrada: Gratuita às terças-feiras; ingressos pagos nos demais dias. R$ 60 Inteira, R$ 30 meia-entrada
Classificação: Livre
Orquestra do Theatro São Pedro celebra 15 anos com Gala Lírica
A Orquestra do Theatro São Pedro comemora 15 anos de trajetória com uma Gala Lírica que reúne árias e duetos consagrados do repertório operístico. Sob direção musical de André dos Santos, os concertos contam com a participação de solistas convidados e da Academia de Ópera do Theatro São Pedro, celebrando a excelência da música lírica no estado.
Local: Theatro São Pedro, Rua Barra Funda, 171, Barra Funda, São Paulo
Data: 19 de dezembro, sexta-feira, às 20h; 21 de dezembro, domingo, às 17h
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre
Museus da capital encerram o ano com concertos natalinos e atividades para famílias
Os Museus-Casas da capital promovem uma programação especial de fim de ano com apresentações musicais e atividades voltadas ao público familiar. Na Casa Mário de Andrade, o público confere a atividade A Casa que Virou Museu, uma contação de história musicada seguida de ação criativa para crianças. Na Casa Guilherme de Almeida, o Coral Sintonia SP se apresenta ao ar livre com canções natalinas e populares, com a apresentação Coral no Deck. Já na Casa das Rosas, o destaque é o Concerto Natalino com o Coral Patois, realizado na varanda do museu, parceria onde a Casa das Rosas e as Fábricas de Cultura oferecem uma seleção especial de atividades culturais para celebrar o período.
Locais: Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37 – Bela Vista), Casa Mário de Andrade (Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda) e Casa Guilherme de Almeida (Rua Macapá, 187 – Perdizes), São Paulo.
Data: entre 19 e 21 de dezembro, sexta a domingo
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre