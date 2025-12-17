A Agenda Viva SP desta semana apresenta uma seleção especial de espetáculos, concertos e ações culturais que celebram o período do Natal em equipamentos e espaços públicos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A programação contempla iniciativas gratuitas e acessíveis que valorizam a música, as artes cênicas e a convivência cultural, reunindo diferentes linguagens.

Na capital paulista, o público confere a exposição imersiva O Pequeno Príncipe – 80 anos, no MIS Experience, que convida crianças e adultos a revisitar o universo criado por Antoine de Saint-Exupéry, além da Gala Lírica de 15 anos da Orquestra do Theatro São Pedro, com apresentações especiais no Theatro São Pedro. A programação inclui ainda as atividades de fim de ano da capital, com concertos natalinos e ações voltadas às famílias na Casa das Rosas, na Casa Mário de Andrade e na Casa Guilherme de Almeida. Confira:

O Pequeno Príncipe – 80 anos ganha exposição imersiva no MIS Experience

A exposição propõe uma experiência imersiva que percorre a obra e o universo criado por Antoine de Saint-Exupéry. Com ambientes interativos, projeções e sala de imersão, a mostra convida públicos de todas as idades a revisitar um dos livros mais lidos do mundo, tornando-se uma opção de passeio cultural durante o período de férias.

