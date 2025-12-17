17 de dezembro de 2025
CORREU, MAS NÃO DEU!

Criminoso tenta se esconder em adega mas acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
.
Os guardas foram atrás e conseguiram detê-lo
Os guardas foram atrás e conseguiram detê-lo

Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por guardas municipais em uma adega no bairro Vilarejo, em Cabreúva.

Os GMs faziam patrulhamento em área de tráfico de drogas, quando um homem, ao avistar a viatura, correu para dentro de uma adega, onde tentou se esconder.

Os guardas foram atrás e conseguiram detê-lo.

Durante checagem aos seus dados pessoais, os GMs descobriram um mandado de prisão contra ele por tráfico.

O procurado foi levado para a delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado.

