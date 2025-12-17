Policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão capturaram um criminoso procurado pela Justiça pelo crime de extorsão. A prisão ocorreu na noite desta terça-feira (16), em Jundiaí.

O 2º sargento Xavier, o cabo Sadao e os soldados José e Bueno realizavam patrulhamento tático quando foram informados de que um criminoso procurado por extorsão, com mais de cinco anos de pena a cumprir, estaria se escondendo em uma residência no Jardim Roma, na região da Colônia.

Durante a averiguação no local indicado, os policiais localizaram o bandido e efetuaram a detenção.