17 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAPTURA

Extorsor é preso pela Força Tática em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado
Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado

Policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão capturaram um criminoso procurado pela Justiça pelo crime de extorsão. A prisão ocorreu na noite desta terça-feira (16), em Jundiaí.

O 2º sargento Xavier, o cabo Sadao e os soldados José e Bueno realizavam patrulhamento tático quando foram informados de que um criminoso procurado por extorsão, com mais de cinco anos de pena a cumprir, estaria se escondendo em uma residência no Jardim Roma, na região da Colônia.

Durante a averiguação no local indicado, os policiais localizaram o bandido e efetuaram a detenção.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários