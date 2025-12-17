Mesmo com o encerramento das sessões ordinárias da Câmara Municipal no dia 3 de dezembro, quando foi aprovado, entre outras matérias, o orçamento municipal para 2026, os vereadores seguem atuando durante o recesso parlamentar. Longe do plenário, o período é marcado pela continuidade de atividades como fiscalização, visitas aos bairros, atendimento à população e articulações políticas, reforçando que o trabalho legislativo vai além dos dias de sessão.

Para o vereador Rodrigo Albino (PL), ainda existe a percepção equivocada de que a atuação parlamentar se restringe às reuniões oficiais. “As pessoas têm o hábito de achar que o vereador trabalha apenas no dia de sessão, mas durante a semana preparamos documentos, analisamos editais e damos atenção a toda a parte burocrática, que continua acontecendo normalmente”, explica.

Segundo ele, o funcionamento dos serviços públicos não para, e o Legislativo precisa acompanhar essa rotina de perto.