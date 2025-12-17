Mesmo com o encerramento das sessões ordinárias da Câmara Municipal no dia 3 de dezembro, quando foi aprovado, entre outras matérias, o orçamento municipal para 2026, os vereadores seguem atuando durante o recesso parlamentar. Longe do plenário, o período é marcado pela continuidade de atividades como fiscalização, visitas aos bairros, atendimento à população e articulações políticas, reforçando que o trabalho legislativo vai além dos dias de sessão.
Para o vereador Rodrigo Albino (PL), ainda existe a percepção equivocada de que a atuação parlamentar se restringe às reuniões oficiais. “As pessoas têm o hábito de achar que o vereador trabalha apenas no dia de sessão, mas durante a semana preparamos documentos, analisamos editais e damos atenção a toda a parte burocrática, que continua acontecendo normalmente”, explica.
Segundo ele, o funcionamento dos serviços públicos não para, e o Legislativo precisa acompanhar essa rotina de perto.
Durante as últimas semanas, Rodrigo relata que intensificou as visitas aos bairros e a fiscalização de obras e serviços. “Somente nas duas últimas semanas, foram mais de 30 visitas em diferentes regiões da cidade, como Agapeama, Vila Didi, Jardim do Lago, Vila Aparecida, Medeiros, Colônia e Vila Nambi”, diz. “Sexta-feira estávamos na rua até quase 1h da manhã. Apesar de termos um reduto (mais focado na região oeste), somos chamados para atuar em toda a cidade”, completa. O vereador afirma que a pausa nas atividades acontecerá apenas nos dias de Natal e Ano Novo.
Já o vereador Henrique Parra (PSOL) destaca que o foco de seu mandato sempre esteve fora do gabinete e do plenário, nas ruas, atendendo a população. “As sessões acabaram, mas o trabalho de atendimento e fiscalização é mantido”, afirma. Durante o recesso, o parlamentar realizou vistorias em mais de 20 equipamentos públicos, como escolas, Unidades Básicas de Saúde, prontos atendimentos e o Hospital São Vicente, acompanhando de perto a prestação dos serviços à população.
Além dos equipamentos públicos, Parra também percorreu diversos bairros, como Ivoturucaia, Tamoio, Vianelo, Anhangabaú, Esplanada, Vila Progresso e Vila Esperança. “A ideia é acompanhar em tempo real as demandas, entender as necessidades e fazer as cobranças ao Executivo”, explica. O vereador ressalta ainda a importância de ações legislativas, como o envio de ofícios e solicitações de informações por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).
Outro ponto destacado por Henrique Parra é a articulação com deputados estaduais e federais durante o recesso. Segundo ele, esse período é estratégico para buscar recursos por meio de emendas parlamentares e nas últimas semanas aconteceram reuniões com deputados federais.
“Neste ano, fomos o mandato que mais conseguiu emendas para a cidade, priorizando a execução de serviços públicos”, afirma.