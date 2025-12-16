16 de dezembro de 2025
INCLUSÃO

Atletas da APAE de Jundiaí participam de amistoso no Morumbis

Atletas da APAE de Jundiaí participam de amistoso inclusivo no Morumbis
Um grupo de usuários do Centro de Convivência (CCO) da APAE de Jundiaí viveu uma experiência especial no sábado (6) ao participar de um amistoso contra o time de futsal PcD do São Paulo Futebol Clube, realizado no estádio do Morumbis. A iniciativa foi articulada pelo educador físico da entidade, Caio Sousa Almeida.

O objetivo do encontro foi promover a inclusão e proporcionar aos usuários da APAE de Jundiaí uma vivência esportiva diferenciada ao lado de atletas que representam o o time do São Paulo. “Fomos muito bem recepcionados, com interação e espírito esportivo”, destacou Caio. A APAE levou ao campo uma equipe formada por oito atletas, que disputaram partidas com sete minutos em cada tempo de jogo.

Para o educador, o desempenho dos atletas da APAE de Jundiaí foi motivo de orgulho. “Eles se entregaram muito e aproveitaram cada momento, dando o máximo que podiam taticamente. O placar final não reflete o que foi o evento. Tomamos uma virada no final, mas o que importa é o quanto eles cresceram com essa experiência. Eles ficaram extremamente felizes”, afirmou.

Além do jogo, o São Paulo preparou uma recepção especial para a equipe jundiaiense, com momentos de convivência e reconhecimento entre os atletas. Ao final, todos foram premiados com medalhas e kits de chocolate, reforçando o clima de interação.

A experiência foi marcante para os usuários do CCO. “Algo totalmente novo, que mexeu com todos de forma muito positiva. Só recebemos elogios”, finalizou Caio.

