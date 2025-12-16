Um grupo de usuários do Centro de Convivência (CCO) da APAE de Jundiaí viveu uma experiência especial no sábado (6) ao participar de um amistoso contra o time de futsal PcD do São Paulo Futebol Clube, realizado no estádio do Morumbis. A iniciativa foi articulada pelo educador físico da entidade, Caio Sousa Almeida.

O objetivo do encontro foi promover a inclusão e proporcionar aos usuários da APAE de Jundiaí uma vivência esportiva diferenciada ao lado de atletas que representam o o time do São Paulo. “Fomos muito bem recepcionados, com interação e espírito esportivo”, destacou Caio. A APAE levou ao campo uma equipe formada por oito atletas, que disputaram partidas com sete minutos em cada tempo de jogo.

Para o educador, o desempenho dos atletas da APAE de Jundiaí foi motivo de orgulho. “Eles se entregaram muito e aproveitaram cada momento, dando o máximo que podiam taticamente. O placar final não reflete o que foi o evento. Tomamos uma virada no final, mas o que importa é o quanto eles cresceram com essa experiência. Eles ficaram extremamente felizes”, afirmou.