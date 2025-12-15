Quem busca uma opção diferente de lazer para as férias pode aproveitar a pista de patinação no gelo instalada no Maxi Shopping, em Jundiaí. A atração segue em funcionamento até o dia 1º de fevereiro de 2026, na Praça das Bandeiras, e promete diversão para pessoas de todas as idades.

A proposta é atender tanto quem já tem experiência sobre patins quanto iniciantes. Para os mais habilidosos, a pista permite testar novas manobras; para quem está começando, cada volta se transforma em uma conquista. Crianças a partir de 5 anos podem patinar, enquanto os pequenos de 2 a 5 anos contam com o Big Ice Car, um trenó conduzido por monitores, garantindo segurança e conforto durante a experiência.

A pista de patinação no gelo funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, com fechamento da bilheteria às 21h30. Aos domingos e feriados, o horário é das 11h às 22h, também com bilheteria até 21h30.