Policiais militares prenderam, neste final de semana, um homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, após ele tentar invadir a casa da ex-esposa.
A vítima ligou para o 190, informando que o ex-marido estava tentando invadir sua residência para agredi-la.
Uma viatura foi até o local e encontrou o suspeito do lado de fora da casa.
A vítima saiu para atender os policiais e explicou que possuía uma medida protetiva contra o agressor, apresentando o documento judicial.
Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante.