Policiais militares prenderam, neste final de semana, um homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, após ele tentar invadir a casa da ex-esposa.

A vítima ligou para o 190, informando que o ex-marido estava tentando invadir sua residência para agredi-la.

Uma viatura foi até o local e encontrou o suspeito do lado de fora da casa.