16 de dezembro de 2025
FLAGRANTE

Mulher pede socorro após ex-marido tentar invadir sua casa

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
O homem foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante
Policiais militares prenderam, neste final de semana, um homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, após ele tentar invadir a casa da ex-esposa.

A vítima ligou para o 190, informando que o ex-marido estava tentando invadir sua residência para agredi-la.

Uma viatura foi até o local e encontrou o suspeito do lado de fora da casa.

A vítima saiu para atender os policiais e explicou que possuía uma medida protetiva contra o agressor, apresentando o documento judicial.

Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante.

