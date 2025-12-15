Um homem foi preso por lesão corporal, violência doméstica e injúria contra a esposa, neste domingo (14), em Várzea Paulista. A prisão foi realizada por policiais militares. A vítima precisou de atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou a vítima assustada e com lesões no rosto. Ela relatou que o marido havia lhe agredido com diversos golpes.

O suspeito foi detido e levado para o Plantão Policial, enquanto a vítima foi socorrida à UPA.