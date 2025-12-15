A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, abre as inscrições para a 8ª edição da FENS – Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, no período de 16 a 30 de dezembro de 2025. O maior evento de fomento ao empreendedorismo da Região Metropolitana de Jundiaí será realizado em seis dias, nos dias 06, 07, 08, 13, 14 e 15 de março de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari – Parque da Uva.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site – negocios.jundiai.sp.gov.br, mediante acesso ao banner da FENS. Para validação da pré-inscrição, é obrigatório o preenchimento completo do formulário e a anexação de toda a documentação exigida.
Seleção por sorteio marca nova etapa da FENS
Uma das principais mudanças para a edição de 2026 é que a escolha dos expositores será feita por meio de sorteio, após o encerramento do período de inscrições. Após este período haverá um sorteio no dia 7 de janeiro, às 10h, por meio do link publicado no site, que definirá os participantes da feira. A lista dos sorteados da primeira chamada será publicada no dia 9 de janeiro de 2026, na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí.
De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, a mudança busca garantir mais transparência e equidade no acesso ao evento. “A partir do próximo ano, a participação na FENS será definida por sorteio, o que amplia as oportunidades para os empreendedores de Jundiaí e torna o processo ainda mais justo e democrático”, destacou.
VEJA TAMBÉM:
Confirmação presencial e inscrição social
Os empreendedores sorteados deverão acompanhar atentamente as publicações oficiais e, quando convocados, realizar a confirmação presencial da inscrição no período de 12 a 26 de janeiro de 2026, das 9h às 16h, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping (avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6000, piso G3).
Como parte da inscrição social, será obrigatória a doação de no mínimo 2 litros de leite dentro da validade, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. A doação deverá ser entregue no momento da confirmação da inscrição ou até o início da FENS, conforme calendário oficial.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, a nova edição representa uma grande oportunidade para ampliar o acesso ao evento. “A FENS é um espaço estratégico para geração de negócios, visibilidade e conexão entre empreendedores. Com o novo formato de sorteio, conseguimos democratizar ainda mais o acesso e fortalecer o ecossistema empreendedor de Jundiaí”, afirmou.
Regras de participação e documentação
Poderão participar da 8ª FENS empresas sediadas em Jundiaí, devidamente cadastradas no município. Empresas com CNPJ de outras cidades serão automaticamente desclassificadas na pré-inscrição.
A documentação exigida inclui:
Cartão do CNPJ ativo e atualizado;
Contrato social atualizado e, se necessário, procuração com firma reconhecida;
RG e CPF do representante legal ou procurador;
Inscrição Municipal.
Empreendedores deverão informar, no ato da inscrição, se possuem parentesco de até segundo grau com outro participante da FENS. Caso os CNPJ’s tenham o mesmo CNAE e tipo de atividade, os expositores participarão do mesmo final de semana, ficando a definição a critério da organização.
Para os interessados nos espaços de food trucks, será exigida documentação adicional, como relação de alimentos e bebidas, licença sanitária vigente, CCMEI (quando aplicável) e certificado de participação em curso da Vigilância Sanitária.