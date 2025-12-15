A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, abre as inscrições para a 8ª edição da FENS – Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, no período de 16 a 30 de dezembro de 2025. O maior evento de fomento ao empreendedorismo da Região Metropolitana de Jundiaí será realizado em seis dias, nos dias 06, 07, 08, 13, 14 e 15 de março de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari – Parque da Uva.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site – negocios.jundiai.sp.gov.br, mediante acesso ao banner da FENS. Para validação da pré-inscrição, é obrigatório o preenchimento completo do formulário e a anexação de toda a documentação exigida.

Seleção por sorteio marca nova etapa da FENS