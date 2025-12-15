O Polo Aquático do Sesi Jundiaí teve uma participação de destaque no Habawaba, considerado o maior campeonato de base da modalidade na América Latina, realizado na Arena ABDA, em Bauru (SP). A competição reuniu 76 equipes de diferentes países, como Peru, Argentina, Colômbia, Uruguai e Chile, além de representantes de diversas regiões do Brasil.

Entre as equipes brasileiras, o Sesi-SP esteve representado por 20 times, sendo quatro deles do Sesi Jundiaí, reforçando a força do programa Sesi Esporte. Os resultados obtidos evidenciam a evolução técnica, o comprometimento e o alto nível competitivo das equipes da unidade. Na categoria Sub-11, os atletas do Sesi Jundiaí conquistaram excelentes resultados. A equipe masculina foi campeã da Série Prata, enquanto a equipe feminina obteve três vitórias, mantendo-se na série, demonstrando equilíbrio e crescimento ao longo da

competição.

Já na categoria Sub-13, o desempenho também foi expressivo. A equipe masculina encerrou sua participação na 9ª colocação da Série Ouro, com resultados relevantes, incluindo uma vitória sobre a equipe que terminou a competição em terceiro lugar. O time sofreu apenas uma derrota, justamente para a equipe vice-campeã da categoria.