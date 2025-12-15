O Polo Aquático do Sesi Jundiaí teve uma participação de destaque no Habawaba, considerado o maior campeonato de base da modalidade na América Latina, realizado na Arena ABDA, em Bauru (SP). A competição reuniu 76 equipes de diferentes países, como Peru, Argentina, Colômbia, Uruguai e Chile, além de representantes de diversas regiões do Brasil.
Entre as equipes brasileiras, o Sesi-SP esteve representado por 20 times, sendo quatro deles do Sesi Jundiaí, reforçando a força do programa Sesi Esporte. Os resultados obtidos evidenciam a evolução técnica, o comprometimento e o alto nível competitivo das equipes da unidade. Na categoria Sub-11, os atletas do Sesi Jundiaí conquistaram excelentes resultados. A equipe masculina foi campeã da Série Prata, enquanto a equipe feminina obteve três vitórias, mantendo-se na série, demonstrando equilíbrio e crescimento ao longo da
competição.
Já na categoria Sub-13, o desempenho também foi expressivo. A equipe masculina encerrou sua participação na 9ª colocação da Série Ouro, com resultados relevantes, incluindo uma vitória sobre a equipe que terminou a competição em terceiro lugar. O time sofreu apenas uma derrota, justamente para a equipe vice-campeã da categoria.
No feminino, o destaque foi ainda maior: a equipe Sub-13 conquistou a medalha de bronze, sendo superada apenas pelas campeãs do torneio. A participação no Habawaba reforça o protagonismo do Polo Aquático do Sesi Jundiaí no cenário nacional e internacional de base, além de evidenciar o papel do esporte como agente de desenvolvimento social. Mais do que resultados, a competição representou aprendizado, vivência internacional e valorização do esporte como ferramenta de formação de jovens atletas, levando o nome de Jundiaí a uma das principais vitrines do polo aquático sul-americano.