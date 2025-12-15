15 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FORAM PRESOS

Depois de inicialmente negarem o crime, um entrega o outro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ambos foram conduzidos ao DP, onde foram presos em flagrante
Ambos foram conduzidos ao DP, onde foram presos em flagrante

Após uma denúncia anônima de tráfico de drogas em Cabreúva, dois homens foram abordados pela Guarda Municipal com dinheiro e uma porção de maconha. Inicialmente, ambos negaram envolvimento com o crime, mas, após alguns questionamentos, um deles acabou cedendo e revelou onde estavam as drogas, implicando também o amigo.

Os GMs realizavam patrulhamento no bairro Vale Verde quando receberam a informação de que dois homens estavam vendendo drogas na rua dos Coqueiros. Com as características fornecidas, os agentes se dirigiram até o local e localizaram os suspeitos. Um dos homens estava com mais de R$ 500,00, e o outro portava uma porção de maconha.

Apesar dos questionamentos, ambos negaram o tráfico de drogas. Certos de que se tratava da dupla mencionada na denúncia, os agentes insistiram nos questionamentos. Foi então que um dos suspeitos cedeu, se entregando e apontando o local onde as drogas estavam escondidas. Além disso, ele também revelou a participação do amigo.

Durante a busca, foram encontradas mais de 250 porções de drogas.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foram presos em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários