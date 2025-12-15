Após uma denúncia anônima de tráfico de drogas em Cabreúva, dois homens foram abordados pela Guarda Municipal com dinheiro e uma porção de maconha. Inicialmente, ambos negaram envolvimento com o crime, mas, após alguns questionamentos, um deles acabou cedendo e revelou onde estavam as drogas, implicando também o amigo.

Os GMs realizavam patrulhamento no bairro Vale Verde quando receberam a informação de que dois homens estavam vendendo drogas na rua dos Coqueiros. Com as características fornecidas, os agentes se dirigiram até o local e localizaram os suspeitos. Um dos homens estava com mais de R$ 500,00, e o outro portava uma porção de maconha.

Apesar dos questionamentos, ambos negaram o tráfico de drogas. Certos de que se tratava da dupla mencionada na denúncia, os agentes insistiram nos questionamentos. Foi então que um dos suspeitos cedeu, se entregando e apontando o local onde as drogas estavam escondidas. Além disso, ele também revelou a participação do amigo.