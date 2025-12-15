O Vila Marlene é o campeão do Campeonato Amador de Jundiaí. Na grande final, disputada neste domingo (14), no Centro Esportivo Francisco Dal Santo, a equipe venceu o Jamaica por 2 a 0 e confirmou o título da competição. No jogo de ida, o Dick Vigarista já havia vencido por 1 a 0, garantindo o quarto título de sua história no futebol amador da Terra da Uva.

As duas torcidas marcaram presença e mais de 3 mil pessoas acompanharam o jogo no principal templo esportivo de Jundiaí. Dentro de campo, o jogo começou equilibrado, porém aos poucos o Vila Marlene foi dominando o adversário e construiu a vitória, com gols de Léo Jabá, ainda no primeiro tempo, e Sujão, no final da segunda etapa.

“O Campeonato Amador de Jundiaí é um dos mais fortes do interior, marcar o gol na final é algo emocionante e com certeza será um momento inesquecível”, ressaltou Sujão, jogador do Vila Marlene.