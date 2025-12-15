O Vila Marlene é o campeão do Campeonato Amador de Jundiaí. Na grande final, disputada neste domingo (14), no Centro Esportivo Francisco Dal Santo, a equipe venceu o Jamaica por 2 a 0 e confirmou o título da competição. No jogo de ida, o Dick Vigarista já havia vencido por 1 a 0, garantindo o quarto título de sua história no futebol amador da Terra da Uva.
As duas torcidas marcaram presença e mais de 3 mil pessoas acompanharam o jogo no principal templo esportivo de Jundiaí. Dentro de campo, o jogo começou equilibrado, porém aos poucos o Vila Marlene foi dominando o adversário e construiu a vitória, com gols de Léo Jabá, ainda no primeiro tempo, e Sujão, no final da segunda etapa.
“O Campeonato Amador de Jundiaí é um dos mais fortes do interior, marcar o gol na final é algo emocionante e com certeza será um momento inesquecível”, ressaltou Sujão, jogador do Vila Marlene.
“Foi uma grande final, o Jamaica é uma grande equipe, para ser campeão as peças precisam encaixar, conseguimos fazer isso aqui no Vila Marlene, agora é o momento de comemorarmos”, disse o técnico Tom.
A decisão contou com a arbitragem de Raphael Claus, árbitro FIFA, um dos melhores do futebol brasileiro na atualidade, que conta em sua bagagem participação na Copa do Mundo do Catar, em 2022. “Nosso objetivo era terminar o jogo com todos dentro de campo, clima de paz e celebrando o esporte, para isso não foi só o meu trabalho e sim toda a equipe, também lógico, os atletas que entenderam o formato da minha arbitragem”, disse Raphael Claus.
Além da conquista esportiva, a final marcou um momento histórico para o futebol amador da cidade. O campeão recebeu uma premiação inédita de R$ 50 mil, enquanto o Jamaica, vice-campeão, foi contemplado com R$ 25 mil. A premiação foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Liga Jundiaiense de Futebol, o ex-prefeito de Cajamar Danilo Joan e empresários da região, iniciativa que fortalece e valoriza o esporte amador local.
“Os times fazem a diferença no Campeonato Amador de Jundiaí, quero agradecer a todos os clubes, não só da primeira, mas da segunda e terceira também. Hoje foi um momento histórico, Centro Esportivo lotado e uma premiação inédita, agradecemos a parceria com Danilo Joan e os empresários que nos ajudaram. Também não posso esquecer de agradecer ao Prefeito Gustavo Martinelli, sem a Prefeitura de Jundiaí esse evento não aconteceria”, comentou Joaci Ferreira, presidente da Liga Jundiaiense de Futebol.
Com o título da temporada 2025, o Vila Marlene conquista o tetra no amador jundiaiense, 2010, 2014 e 2016.