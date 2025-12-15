Pesando cerca de duas toneladas, Atanásio foi transportado em uma operação logística complexa, a bordo de um avião cargueiro especialmente preparado para assegurar conforto e segurança durante toda a viagem. Para que a transferência fosse bem-sucedida, o Buinzoo realizou, ao longo de meses, um extenso trabalho de condicionamento comportamental, treinando o animal a entrar e permanecer tranquilamente na caixa de transporte. Esse preparo minucioso foi determinante para reduzir o estresse e garantir o bem-estar do rinoceronte durante o trajeto internacional.

O Zooparque Itatiba celebra a chegada de um novo e importante integrante. Atanásio, um imponente macho de rinoceronte-branco-do-sul (Ceratotheriumsimumsimum), de apenas 5 anos, desembarcou no Brasil na última semana para assumir um papel fundamental no projeto de reprodução da espécie conduzido pela instituição. Nascido no Buinzoo, no Chile, foi transferido com o objetivo de integrar o projeto de reprodução da espécie no Zooparque.

Classificado como “Quase Ameaçado” (NT) pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o rinoceronte-branco-do-sul enfrenta desafios crescentes em seu habitat natural. A chegada de um macho reprodutor representa um passo significativo para sua conservação no Brasil. O Zooparque já abriga duas fêmeas da espécie e vinha, anteriormente, investindo em tentativas de inseminação artificial, ainda sem sucesso na obtenção de filhotes. A chegada de Atanásio inaugura uma nova fase, com expectativa de avanços na reprodução natural.

Com sua entrada no país, o Brasil passa a contar com oito indivíduos da espécie, sendo Atanásio o oitavo. Caso a reprodução seja bem-sucedida, será a primeira ocorrência de nascimento de rinoceronte-branco-do-sul em território brasileiro, um marco histórico para a conservação.

“A chegada de Atanásio é um momento de grande celebração e responsabilidade. O trabalho minucioso de condicionamento realizado pela equipe do Buinzoo foi essencial para o sucesso dessa etapa. Ele não é apenas um novo integrante, já tão querido por todos nós; ele representa a esperança de iniciarmos uma nova linhagem genética no Brasil e contribuirmos de forma ativa para a conservação global da espécie”, afirma Maria Fernanda Naegeli Gondim, médica-veterinária responsável pelo Zooparque Itatiba.