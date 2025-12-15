Um K-9 da Guarda Municipal localizou uma sacola com mais de 1,5 kg de drogas diversas em uma área de mata no bairro Vista Alegre, em Jundiaí. A descoberta ocorreu durante uma incursão de GMs de Operação com Cães, que tinha como objetivo prender traficantes.

Os GMs Odirley, Ferreira e Willians realizavam patrulhamento sob a supervisão do subinspetor Cristiano quando perceberam a movimentação de traficantes em um ponto de tráfico. Ao avistarem a viatura, os criminosos fugiram em direção à mata, conseguindo escapar.

Diante disso, os agentes acionaram o K-9 Barak, que rapidamente localizou a sacola contendo maconha, cocaína, haxixe, crack, lança-perfume e K2.