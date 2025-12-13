Jundiaí se prepara para um momento especial da programação do Natal Luz 2025: as duas grandes paradas natalinas que acontecem neste final de semana, levando encanto e clima natalino para diferentes regiões da cidade.
Realizado pela Prefeitura de Jundiaí em parceria com o Share Business, o Natal Encantado de Jundiaí traz um espetáculo de rua de grande porte conduzido pelo Grupo Claque, referência em produções cênicas há mais de 20 anos. Mais de 40 artistas jundiaienses também integram a apresentação.
As paradas serão realizadas em duas datas e locais distintos, ampliando o acesso da população ao evento:
- Sábado (13) – Centro, das 19h às 20h30
- Domingo (14) – Novo Horizonte, das 18h às 19h30
No Novo Horizonte, o percurso será pela Estrada Municipal do Varjão, com início na altura do nº 1609 e encerramento no nº 2219, onde a apresentação finaliza em um palco montado no campo do Pantera.
Um dos grandes destaques deste ano é a participação do Papai Noel surdo, que se comunicará em Libras, reforçando o compromisso da prefeitura e do Share Business com inclusão, diversidade e acessibilidade cultural. Toda a produção é viabilizada por patrocínio privado.
O prefeito Gustavo Martinelli reforça o significado do evento. “É uma alegria ver Jundiaí vivendo o Natal com tanta participação, inclusão e qualidade. As paradas aproximam as famílias, fortalecem a cultura e espalham ainda mais o espírito natalino pela cidade.”
Neste dia, para que todos possam aproveitar, inclusive os comerciantes, os food trucks do Jundiahy Gastronomia de Rua e o Jundiaí Feito à Mão funcionarão com horário estendido, até as 21h.