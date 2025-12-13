Jundiaí se prepara para um momento especial da programação do Natal Luz 2025: as duas grandes paradas natalinas que acontecem neste final de semana, levando encanto e clima natalino para diferentes regiões da cidade.

Realizado pela Prefeitura de Jundiaí em parceria com o Share Business, o Natal Encantado de Jundiaí traz um espetáculo de rua de grande porte conduzido pelo Grupo Claque, referência em produções cênicas há mais de 20 anos. Mais de 40 artistas jundiaienses também integram a apresentação.

As paradas serão realizadas em duas datas e locais distintos, ampliando o acesso da população ao evento: