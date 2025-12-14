O dia começou com aula de ritmos, comandada pelos educadores esportivos da Smel. Houve ainda um “parabéns” para Jundiaí e a apresentação da bateria da escola de samba Leões da Vila Hortolândia.

O Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva) foi palco neste domingo (14), dia em que Jundiaí comemora 369 anos, da celebração oficial do aniversário da cidade. Marcaram presença o prefeito Gustavo Martinelli, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila Martinelli, os secretários municipais e vários vereadores, além de mais de 500 alunos do Programa Esporte Maior, da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel), e de inscritos nos programas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).

O prefeito Gustavo Martinelli cumprimentou todos os presentes e saudou a cidade no dia do aniversário. “Tem sido um ano de muitos desafios e restrições orçamentárias, mas mesmo assim estamos presenteando Jundiaí com várias obras e melhorias”, disse. “Este governo atende todas as pessoas. Está entregando moradias populares, depois de oito anos, e também vai disponibilizar à população seis novas UBSs. Estou muito feliz por participar da comemoração dos 369 anos da cidade. Hoje é dia de celebrar, de prestar contas aos cidadãos, entregar obras e avançar com responsabilidade e visão de futuro. No aniversário de Jundiaí, todos nós ganhamos presentes”, emendou o prefeito.

Aluna do Programa Esporte Maior, Abigail Leme do Prado, de 63 anos, pratica ginástica corporal e dança no CECE Antônio de Lima, no Agapeama, e estava muito feliz por participar do evento. “Esta é a melhor comemoração de aniversário de Jundiaí. Aqui, as pessoas fazem as coisas acontecerem. Apesar da chuva, temos uma festa incrível. Jundiaí é maravilhosa”, completou Abigail.

Outras entregas na semana