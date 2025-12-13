Uma equipe de Operação com Cães da Guarda Municipal de Jundiaí prendeu três mulheres e procura uma quarta por furto em farmácia. Dessas quatro mulheres, três são da mesma família e uma é amiga. O caso se deu quando, sob supervisão do subinspetor Cristiano, a equipe dos guardas Gildomar, Schioser e Chagas abordou um veículo Ford Ka que teria sido usado por três mulheres para praticarem um furto a uma farmácia da Vila Arens. Uma mulher grávida de 29 anos, a irmã dela e uma amiga, que também tem 29.

No veículo, estavam a grávida, de nove meses, e uma amiga. A irmã da proprietária do automóvel também teria participado do furto, mas não estava no veículo no momento da abordagem. Com a análise de câmeras de segurança, os guardas constataram que as duas ocupantes do veículo, a grávida e a amiga, participaram do furto.