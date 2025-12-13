14 de dezembro de 2025
EM JUNDIAÍ

Motocicleta com chassi adulterado é apreendida e condutor preso

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
O condutor foi preso em flagrante
O condutor foi preso em flagrante

Uma ação da Guarda Municipal de Jundiaí resultou na apreensão de uma motocicleta com indícios de adulteração e na prisão de um homem na noite de quinta-feira (11), em Jundiaí. A ocorrência começou após alerta do Centro de Operações Táticas da GMJ sobre um veículo possivelmente clonado circulando pela cidade.

Os guardas então se deslocaram ao bairro indicado e passaram a acompanhar uma motocicleta com as características repassadas. A abordagem foi realizada na alça de acesso da Rodovia Anhanguera, no sentido da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto.

Durante a fiscalização, o condutor apresentou documento pessoal e, após consulta, não foram encontradas pendências criminais em seu nome. A placa da motocicleta também não constava com registro de irregularidade. No entanto, ao verificar o número do chassi, constatou-se que correspondia a outro veículo com queixa de furto.

Questionado, o homem afirmou que a motocicleta havia sido emprestada por um amigo, que teria alugado o veículo para que ele pudesse trabalhar como entregador por aplicativo. Ele informou ainda residir em Cotia (SP) e apresentou apenas uma cópia digital da documentação do veículo. Segundo relatado, estaria com a motocicleta há quase três anos, sem possuir contrato formal de locação.

O condutor foi preso em flagrante e posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, enquanto a motocicleta ficou apreendida para as providências legais cabíveis.

