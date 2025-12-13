Uma ação da Guarda Municipal de Jundiaí resultou na apreensão de uma motocicleta com indícios de adulteração e na prisão de um homem na noite de quinta-feira (11), em Jundiaí. A ocorrência começou após alerta do Centro de Operações Táticas da GMJ sobre um veículo possivelmente clonado circulando pela cidade.

Os guardas então se deslocaram ao bairro indicado e passaram a acompanhar uma motocicleta com as características repassadas. A abordagem foi realizada na alça de acesso da Rodovia Anhanguera, no sentido da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto.

Durante a fiscalização, o condutor apresentou documento pessoal e, após consulta, não foram encontradas pendências criminais em seu nome. A placa da motocicleta também não constava com registro de irregularidade. No entanto, ao verificar o número do chassi, constatou-se que correspondia a outro veículo com queixa de furto.