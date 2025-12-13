Com ponto de partida e chegada na própria Cicloescola, o grupo percorreu um trajeto total de 12,41 quilômetros pelas vias do entorno, marcando um momento simbólico de inserção plena dos participantes no uso dos espaços públicos da cidade.

As ruas ao redor do Parque da Cidade receberam uma demonstração concreta de inclusão, autonomia e participação social. O Ciclopasseio PEAMA 2025, promovido pelo Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), reuniu alunos que já conquistaram independência no pedal para um desafio de longa distância, extrapolando os limites da pista interna da Cicloescola Antonio Thomazi.

O evento foi possível graças a uma ação integrada entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Secretaria de Mobilidade e Transporte e a Assessoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência, garantindo uma operação segura e planejada.

Para acompanhar os 10 alunos participantes, a atividade contou com uma estrutura robusta: 14 professores do programa e uma equipe de apoio formada por cinco profissionais, incluindo estagiários e voluntários do grupo TEM BIKE, que atuaram diretamente na segurança e suporte logístico do percurso.

Além do Ciclopasseio voltado aos alunos com autonomia para trajetos longos, o programa também promove anualmente um passeio específico na pista da Cicloescola para aqueles que ainda estão em processo de aprendizagem ou necessitam de maior suporte.