Dentro das ações e entregas que celebram os 369 anos de Jundiaí, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), promove neste sábado (13), às 20h, um concerto especial da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), no Teatro Polytheama, como parte da Temporada Oficial 2025. A entrada é gratuita.

A apresentação terá regência da diretora artística e regente titular, Claudia Feres, e contará com a participação de dois convidados especiais: a soprano Thayana Roverso e o músico Guilherme de Camargo, especialista em teorba.

A noite promete um repertório com forte atmosfera natalina, reunindo obras de grandes compositores como Prokofiev, Corelli, Torelli, Vaughan Williams e Debussy, além de temas tradicionais ingleses e ucranianos.

Convidados

Thayana Roverso – soprano

Paulistana, Thayana Roverso já se apresentou em países como China, Jordânia e Itália, onde concluiu o mestrado em performance vocal no Conservatório Francesco Venezze, em Rovigo. No Brasil, atuou sob a regência de grandes maestros e acumulou em seu repertório papéis importantes, como Nedda em I Pagliacci (Leoncavallo), Juliette em Romeo et Juliette (Gounod), Morgana em Alcina (Händel), Adele em Die Fledermaus (Strauss), Musetta em La Bohème (Puccini), entre muitos outros títulos do repertório lírico internacional.

Pesquisador e intérprete dedicado aos instrumentos de cordas dedilhadas, como alaúde e teorba, Guilherme de Camargo desenvolve o projeto “350 Anos de Cordas Dedilhadas”, que explora a sonoridade de instrumentos históricos e elétricos. Com carreira voltada à performance e à investigação musical, mantém a teorba como elemento central de seu repertório e participa ativamente de recitais, pesquisas e apresentações em todo o país.

Programa do concerto