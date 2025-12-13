Como parte da programação da Virada Inclusiva 2025, a Assessoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência, em conjunto com a Câmara Temática Girassol e em parceria com o Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, fez uma visita técnica educativa à Serra do Japi.

O objetivo foi proporcionar uma vivência significativa às crianças que integram a Câmara, fortalecendo a inclusão em um dos principais patrimônios naturais da cidade e ouvindo delas propostas para ampliar a acessibilidade na Unidade de Conservação.

A iniciativa nasceu a partir de um diálogo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila Martinelli, que tem dedicado atenção especial às iniciativas que conectam inclusão e sustentabilidade. “Quando falamos em preservar, falamos também em sentir. As crianças precisam vivenciar a natureza para compreender seu valor. Essa experiência desperta cuidado, empatia e responsabilidade, bases essenciais para um futuro mais inclusivo e sustentável”, afirmou Ellen.