Como parte da programação da Virada Inclusiva 2025, a Assessoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência, em conjunto com a Câmara Temática Girassol e em parceria com o Departamento de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, fez uma visita técnica educativa à Serra do Japi.
O objetivo foi proporcionar uma vivência significativa às crianças que integram a Câmara, fortalecendo a inclusão em um dos principais patrimônios naturais da cidade e ouvindo delas propostas para ampliar a acessibilidade na Unidade de Conservação.
A iniciativa nasceu a partir de um diálogo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila Martinelli, que tem dedicado atenção especial às iniciativas que conectam inclusão e sustentabilidade. “Quando falamos em preservar, falamos também em sentir. As crianças precisam vivenciar a natureza para compreender seu valor. Essa experiência desperta cuidado, empatia e responsabilidade, bases essenciais para um futuro mais inclusivo e sustentável”, afirmou Ellen.
O assessor de Políticas para a Pessoa com Deficiência, Caio Ribeiro Daniel, reforçou o caráter pedagógico e participativo da ação. “A única forma de gerarmos uma mudança real e duradoura é sensibilizando as crianças por meio da experiência prática. Nesta visita, nossa escuta esteve voltada para entender, a partir delas, quais barreiras existem e como podemos atrair mais crianças, com e sem deficiência, para conhecer este território tão importante para Jundiaí”, destacou.
A visita monitorada foi conduzida pela educadora ambiental Paula Vilma, do Programa de Visitas Monitoradas, e contou com o apoio da Divisão Florestal da Guarda Municipal, garantindo segurança e acessibilidade durante todo o percurso.
O secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antônio Bedin, ressaltou o compromisso da gestão municipal com a inclusão em ambientes naturais. “É compromisso deste governo ampliar a acessibilidade e promover a inclusão das pessoas com deficiência também na Serra do Japi. O Programa de Visitas Monitoradas, que existe há 20 anos, passará por adequações para garantir o acesso pleno a essa reserva tão biodiversa”, afirmou.
A atividade foi organizada em dois grupos para ampliar o aproveitamento pedagógico. O segundo grupo vai participar da vivência neste sábado (13).