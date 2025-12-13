Durante patrulhamento por Itatiba, na noite de quinta-feira (11), policiais militares receberam a informação de que um homem, de 45 anos, teria violado a tornozeleira eletrônica. Por conta disso, ele tinha um mandado de prisão em aberto. Os policiais passaram, então, a procurá-lo pelos bairros da cidade e também fizeram contato com o albergue municipal, onde ele passava as noites.

Depois de alguns minutos, a responsável pelo albergue ligou para a polícia via 190 para informar que o procurado havia acabado de chegar ao local. A equipe, então, retornou ao albergue e conseguiu encontrá-lo.

O homem foi revistado e não carregava nada de ilícito. Em consulta, porém, foi confirmado o mandado de prisão preventiva em aberto. Questionado pelos agentes, o homem disse que violou a tornozeleira eletrônica em um surto. Diante dos fatos, o homem foi detido e levado ao Distrito Policial.