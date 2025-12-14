Até dia 28 de dezembro, o Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Jundiaí, misto de laboratório, ateliê e lugar de aprendizado, promove o intercâmbio entre o universo digital e o artesanal, com atividades que transitam entre a lógica dos jogos e a expressão artística, pausando apenas nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, devido ao fechamento da unidade.

O principal destaque do período é a celebração da cultura maker, transformando o Espaço de Tecnologias e Artes em um ateliê. As oficinas "Kolagem Kawaii" e "BordaNerd - Do Pixel ao Ponto Cruz" revelam como linhas e cores podem dialogar com universos digitais e imaginários cheios de afeto.

No campo das artes visuais, a Oficina Introdução ao Pontilhismo explora a concentração, a coordenação motora e o contraste de luz e sombra. Para os amantes de estratégia, o espaço promove atividades contínuas de Jogos de Tabuleiro e vivências como "Jogue o Jogo" e "Jogos Arcade", onde é possível experimentar títulos antigos e modernos com controles construídos no próprio espaço.