Até dia 28 de dezembro, o Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Jundiaí, misto de laboratório, ateliê e lugar de aprendizado, promove o intercâmbio entre o universo digital e o artesanal, com atividades que transitam entre a lógica dos jogos e a expressão artística, pausando apenas nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, devido ao fechamento da unidade.
O principal destaque do período é a celebração da cultura maker, transformando o Espaço de Tecnologias e Artes em um ateliê. As oficinas "Kolagem Kawaii" e "BordaNerd - Do Pixel ao Ponto Cruz" revelam como linhas e cores podem dialogar com universos digitais e imaginários cheios de afeto.
No campo das artes visuais, a Oficina Introdução ao Pontilhismo explora a concentração, a coordenação motora e o contraste de luz e sombra. Para os amantes de estratégia, o espaço promove atividades contínuas de Jogos de Tabuleiro e vivências como "Jogue o Jogo" e "Jogos Arcade", onde é possível experimentar títulos antigos e modernos com controles construídos no próprio espaço.
Programação
Vivência - Jogos Arcade (16): 14h às 17h30 | ETA | Grátis
Oficina - Introdução ao Pontilhismo (18): 15h às 17h30 | ETA | Grátis
Oficina - Kolagem Kawaii (14): 14h às 18h | Ginásio | Grátis
Oficina - BordaNerd - Do Pixel ao Ponto Cruz (20 e 27): 14h30 às 17h30 | ETA | Grátis
Oficina - Ateliê do Acaso (20 e 27) : 14h30 às 17h30 | Ginásio | Grátis
Vivência - Jogue o Jogo (21 e 28): 14h30 às 17h30 | ETA | Grátis
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.