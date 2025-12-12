A Prefeitura de Jundiaí entregou nesta sexta-feira (12), a primeira fase das novas moradias populares do Jardim Tamoio. Ao todo, 16 casas foram concluídas, e outras 10 unidades devem ser entregues nos primeiros meses de 2026. O investimento total é de R$ 4,8 milhões com unidades que variam entre 45 e 54 m² e contam com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e uma área externa nos fundos. As famílias contempladas participaram do processo e puderam sugerir ajustes nas plantas das casas.

A área onde o conjunto foi construído era considerada de risco, o que exigiu a remoção preventiva das famílias. Agora, com as obras finalizadas, os moradores poderão retornar ao bairro. Emocionada, a moradora de 61 anos, Lúcia de Fátima Marcelino Salomão, diz que a casa própria é um sonho realizado. Ela vai morar no local com o marido e o filho e já planeja a mudança. “Estou feliz demais, lutamos muito por esse momento especial. Vou colocar os pisos e comprar móveis novos, afinal, casa nova merece’, brincou.