13 de dezembro de 2025
MORADIA POPULAR

Com investimento de R$ 4,8 mi, 16 casas são entregues no Tamoio

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
Tempo de leitura: 2 min
Samuel Silva
Poder público entregou 16 habitações nesta sexta-feira (12) e projeta mais 10 para o próximo ano
Poder público entregou 16 habitações nesta sexta-feira (12) e projeta mais 10 para o próximo ano

A Prefeitura de Jundiaí entregou nesta sexta-feira (12), a primeira fase das novas moradias populares do Jardim Tamoio. Ao todo, 16 casas foram concluídas, e outras 10 unidades devem ser entregues nos primeiros meses de 2026. O investimento total é de R$ 4,8 milhões com unidades que variam entre 45 e 54 m² e contam com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e uma área externa nos fundos. As famílias contempladas participaram do processo e puderam sugerir ajustes nas plantas das casas.

A área onde o conjunto foi construído era considerada de risco, o que exigiu a remoção preventiva das famílias. Agora, com as obras finalizadas, os moradores poderão retornar ao bairro. Emocionada, a moradora de 61 anos, Lúcia de Fátima Marcelino Salomão, diz que a casa própria é um sonho realizado. Ela vai morar no local com o marido e o filho e já planeja a mudança. “Estou feliz demais, lutamos muito por esse momento especial. Vou colocar os pisos e comprar móveis novos, afinal, casa nova merece’, brincou.

 Lucia de Fátima celebra a sua primeira casa própria e já planeja os detalhes finais para a mudança

Segundo o secretário municipal de Habitação, Jeferson Coimbra, o desafio foi grande desde o início do ano. “Chegamos em janeiro e buscamos recursos para viabilizar essas obras. Aqui só havia sido feita a terraplanagem. Jundiaí ficou muito tempo sem moradia popular e agora podemos garantir que pessoas de classes mais baixas tenham moradias dignas”, afirmou.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou que a retomada do setor é uma prioridade do governo. “Conseguimos avançar com isso neste primeiro ano de mandato e temos mais moradias para entregar até o fim do mandato”, disse, lembrando das obras de 132 casas no Jardim dos Cravos e do projeto de 200 unidades no São Camilo. 

Segundo ele, a meta da gestão é construir mil novas moradias até o final do mandato.

