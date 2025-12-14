No primeiro ano de mandato, o prefeito Gustavo Martinelli consolidou uma agenda de governo focada nas políticas sociais. “Esse é o nosso governo, um governo que cuida das pessoas, um governo acolhedor”, afirmou o prefeito ao comentar o conjunto de ações e entregas voltadas ao acolhimento imediato, geração de renda e melhoria das condições de vida das famílias mais vulneráveis.

Entre as principais entregas está a Casa da Família, novo equipamento socioassistencial localizado no Anhangabaú e criado para oferecer abrigo emergencial para famílias que precisam deixar suas casas em situações de risco, calamidades climáticas ou acidentes domésticos. O espaço pode receber até oito pessoas por até sete dias.

Outro avanço na área social foi a inauguração da Vila de Oportunidades, equipamento que reúne, em um único local, políticas de geração de renda, cursos de qualificação, ações de segurança alimentar e inclusão produtiva. O espaço também abriga a fase experimental da moeda social Japi, voltada a promover autonomia econômica e reforço de direitos sociais para famílias atendidas pela rede de assistência do município.