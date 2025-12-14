No primeiro ano de mandato, o prefeito Gustavo Martinelli consolidou uma agenda de governo focada nas políticas sociais. “Esse é o nosso governo, um governo que cuida das pessoas, um governo acolhedor”, afirmou o prefeito ao comentar o conjunto de ações e entregas voltadas ao acolhimento imediato, geração de renda e melhoria das condições de vida das famílias mais vulneráveis.
Entre as principais entregas está a Casa da Família, novo equipamento socioassistencial localizado no Anhangabaú e criado para oferecer abrigo emergencial para famílias que precisam deixar suas casas em situações de risco, calamidades climáticas ou acidentes domésticos. O espaço pode receber até oito pessoas por até sete dias.
Outro avanço na área social foi a inauguração da Vila de Oportunidades, equipamento que reúne, em um único local, políticas de geração de renda, cursos de qualificação, ações de segurança alimentar e inclusão produtiva. O espaço também abriga a fase experimental da moeda social Japi, voltada a promover autonomia econômica e reforço de direitos sociais para famílias atendidas pela rede de assistência do município.
Para Martinelli, a iniciativa simboliza o espírito da gestão: “Eu sou filho desta terra, tenho amor por essa cidade. Nasci aqui, constituí minha família e cheguei a prefeito porque a cidade se identifica comigo”, disse em entrevista ao Podcast JJ.
A política habitacional também ganhou força ao longo do ano. No Jardim dos Cravos, na região do Fazenda Grande, a Prefeitura deu início à construção de 132 unidades em parceria com os governos federal e estadual. “Conseguimos tirar esse projeto do papel e iniciar a construção das casas que tantas famílias aguardavam”, disse Martinelli.
Na região do Tamoio, a primeira fase do conjunto habitacional com 16 moradias populares foi entregue neste ano, e Jundiaí ainda foi contemplada com 200 novas unidades da CDHU para o bairro São Camilo, um dos maiores investimentos habitacionais recentes no município. Ao longo de 2024, mais de 800 títulos de propriedade também foram entregues, garantindo segurança jurídica e valorização patrimonial para centenas de famílias.
Mais ações
Em paralelo às ações habitacionais, o governo iniciou o projeto de revitalização da região central. A proposta é dividida em quatro eixos: zeladoria, habitação, mobilidade e requalificação urbana. As tradicionais Caravelas, anteriormente localizadas na praça da Matriz, foram removidas. Também há ações de poda, limpeza e aumento nas equipes de abordagens sociais e segurança.
Na educação, foram entregues as reformas de quadras poliesportivas nas EMEB Professora Aparecida Bernardi do Amaral (Morada das Vinhas), EMEB Maria Aparecida de Souza Almeida Ramos “Peixinho” (Jardim Califórnia), EMEB Janet Ferreira Prado (Vila Nambi) e EMEB Professor Luiz Bárbaro (Ponte São João). A primeira fase do prolongamento da avenida Antonio Frederico Ozanan, iniciada em 2023, também foi entregue.
Balanço positivo
O vereador Juninho Adilson (União), líder do governo na Câmara, destacou que 2025 exigiu equilíbrio diante do orçamento herdado. “O primeiro ano do governo Gustavo Martinelli foi marcado por grandes desafios, especialmente pelo impacto do orçamento provisionado pela gestão anterior, o que impediu algumas ações”, afirmou.
Mesmo assim, segundo o vereador, avanços importantes foram consolidados, como aprovação da Lei da Guarda contra os pancadões; anúncio da ampliação da corporação para o próximo ano; revisão de contratos, gerando economia aos cofres públicos; entrada de Jundiaí no Consórcio Cismetro, que deve reduzir a fila da saúde.
“Foi um ano difícil, mas com resultados positivos e concretos para a cidade. Estou muito feliz, enquanto líder do governo na Câmara, em poder colaborar com esses avanços”, afirmou Juninho.