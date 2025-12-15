Sócrates nos deixou — ou pelo menos é atribuída a ele — uma das frases mais brilhantes da humanidade: "Eu só sei que nada sei."

Jesus, por sua vez, muito antes de cargos, títulos ou crachás, afirmou simplesmente: "eu SOU o que SOU."

E Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, completou certa vez: "Estar no poder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar às pessoas que é, então você não é."



Esses três personagens revelam algo poderoso: a verdadeira grandeza dispensa adjetivos.



Sócrates entendia que reconhecer a própria ignorância o colocava em vantagem sobre aqueles que acreditavam saber alguma coisa. Ele sabia que o conhecimento humano é infinitamente pequeno diante de tudo o que ainda é possível aprender.

A vaidade, nesse sentido, é contraproducente. Ela cega o líder — graduado, mestre ou pós-doutor — para o fato de que saber não é o mesmo que estar pronto.



A expressão "eu SOU o que SOU", dita por Jesus quando João Batista, preso, enviou discípulos para confirmar se Ele realmente era quem dizia ser, é ainda mais profunda.

Faço aqui minha interpretação livre. Mesmo entendendo que o SOU o que SOU, para Jesus, era dizer que também era Deus. Mas quando você viu Jesus inflando o peito para dizer que era Deus, exibindo poderes...? Não! Jesus era um líder sábio. Um líder situacional. Um líder servidor. Menos um líder vaidoso.

"Eu SOU o que SOU" não é um título, não é uma descrição pomposa, não é um crachá. É ausência de vaidade. É identidade, não ostentação.

E não deveria ser exatamente isso que caracteriza um líder?

Eu SOU o que SOU dentro do que vim fazer aqui no meu papel de líder.



A Dama de Ferro também nos mostra isso. Seus resultados falam por ela. E olhando para o que ela realizou, sabemos que a vaidade não era o alimento que nutria sua liderança.



Se preciso dizer que sou, então não serei.

E o líder vaidoso é justamente aquele que precisa dos holofotes, ainda que às custas da equipe.

Impõe opiniões, sufoca ideias, e interrompe a evolução das pessoas — e da própria empresa.



O líder vaidoso: um perigo silencioso.



O líder vaidoso precisa de rótulos para esconder vazios, de cargos para disfarçar fragilidades, de aplausos para sustentar inseguranças.

Não lidera com o coração — lidera com o ego.

E o ego, sempre carente, contamina a razão, as decisões e o ambiente ao redor.



No território empresarial, a vaidade é talvez a pior das vaidades:

Terrível para a equipe.

Desastrosa para os resultados.

Silenciosa, sorrateira e difícil de admitir.



O líder vaidoso se incomoda quando é contrariado, rejeita boas ideias que não nasceram dele, resiste a mudanças que possam revelar que não sabe tudo.

E mesmo quando parece simpático, sua vaidade segue corroendo o desempenho, infiltrando-se em tudo ao seu redor.

Muitos líderes, na verdade, usam o cargo como esconderijo emocional para suas próprias sombras.

Mas há esperança: vaidade tem cura.

Trabalho há mais de 30 anos desenvolvendo líderes — ajudando-os a entender limitações, mas, sobretudo, potenciais.

E entre as limitações mais danosas está exatamente ela: a vaidade.

A cura começa quando o líder decide se refazer:



Mudar comportamentos,

Mudar visão,

Mudar postura,

Mudar o modo de se relacionar com sua própria humanidade.

Vaidade é ego. Mudança é inteligência.

Não é um processo fácil — mas é possível.



Requer reflexão.

Um mergulho profundo em si mesmo para descobrir o que alimentou essa vaidade, o que a motivou, o que a tornou necessária.

E, depois desse entendimento, surge uma descoberta extraordinária:

A vaidade é não ter vaidade.



Marcelo Possidônio é especialista em T&D, liderança e felicidade no trabalho desde 1994. Formado em RH, pós-graduado em Psicologia das Organizações e autor de diversos livros.

Instagram: @escritor.marcelopossidonio

LinkedIn: Marcelo Possidônio