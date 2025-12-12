Uma moto roubada na noite de quinta-feira (11), na região do bairro Traviú, em Jundiaí, foi recuperada por guardas municipais de Apoio Tático na manhã desta sexta-feira (12), em uma área de mata no bairro do Poste.

A vítima, um homem de 26 anos, havia acabado de sair do trabalho e estava a caminho de casa quando foi abordada pelos assaltantes, que levaram sua moto.

Após o registro da ocorrência, guardas municipais iniciaram patrulhamento com o objetivo de localizar a moto e prender os criminosos. Pela manhã, os GMs Zarantonello, Fialho e Francine receberam informações de que dois homens em uma moto haviam entrado em uma rua sem saída no bairro do Poste e não haviam retornado. Os agentes foram até o local e constataram que, ao final da rua, havia uma área de mata. Eles entraram na mata e localizaram a moto abandonada, que, após verificação, foi confirmada como sendo a motocicleta roubada na noite anterior.