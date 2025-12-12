A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Finanças, reforça a orientação aos empresários e empreendedores que encerraram suas atividades para que solicitem o cancelamento da Inscrição Municipal até o dia 31 de dezembro de 2025. A regularização deve ser feita pelo portal Balcão do Empreendedor (clique aqui).

A Inscrição Municipal é o registro que habilita pessoas físicas e jurídicas a exercerem atividades no município, sendo obrigatória para todos. Ela possibilita a emissão de notas fiscais, o recolhimento do ISS, tornando regular perante o ente municipal. Quando a empresa encerra suas operações, é fundamental efetivar o cancelamento desse registro para que as informações sejam atualizadas e o CNPJ deixe de constar como ativo na base municipal.

Caso o cancelamento não seja solicitado, o contribuinte continua sujeito à cobrança da Taxa de Fiscalização e do Alvará de Funcionamento de 2026, mesmo que a empresa não esteja mais em atividade. Além disso, o não cumprimento da obrigação pode gerar multa, conforme previsto na legislação municipal, onerando ainda mais o empreendedor.