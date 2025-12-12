O Poupatempo SP.GOV.BR está cada vez mais próximo do cidadão. Com quase 4 mil serviços digitais, é possível resolver, de qualquer lugar, demandas de saúde, documentação, educação, trânsito e diversas outras áreas. Entre as novidades, também estão os serviços de zeladoria urbana, como tapa-buraco, iluminação pública e poda de árvores e muito mais. Todos acessíveis pelo celular, tablet ou computador.



As soluções oferecidas reduzem deslocamentos e eliminam o tempo de espera. O aplicativo já superou 10 milhões de downloads na Play Store e concentra mais de 30% das interações digitais relacionadas aos serviços públicos do Estado. São mais de 70 milhões de acessos por ano.



Saúde na palma da mão

Na área da saúde, o aplicativo permite o agendamento de exames preventivos, como mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, além da consulta a filas para transplantes e tratamentos oncológicos. O cidadão também encontra informações sobre hemocentros e pode acessar programas de apoio para redução do consumo de álcool e cigarro, com orientação e encaminhamento para atendimento na rede pública.



Zeladoria pelo celular

O aplicativo do Poupatempo passou a oferecer serviços de zeladoria urbana por meio da plataforma Cidades.SP.GOV.BR, desenvolvida pela Prodesp, empresa vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). Desde março, mais de 12 mil solicitações já foram registradas por moradores de municípios paulistas.