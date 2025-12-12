13 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO

Idoso de 83 anos é atropelado e morto por trator

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor

Um idoso de 83 anos foi atropelado e morto por um trator na Estrada da Bragantina, na região do Jardim Santo Antônio, em Campo Limpo Paulista, nesta quinta-feira (11).

Policiais militares que faziam patrulhamento foram abordados por um mecânico, que contou que estava manobrando um trator do tipo pá-carregadeira quando, por acidente, atropelou a vítima.

Em seu relato, ele também informou que se ausentou do local do acidente por um tempo para buscar ajuda, mas retornou em seguida.

Os PMs acionaram uma ambulância, mas o idoso não resistiu e faleceu.

O caso foi registrado na delegacia como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

O autor do atropelamento prestou depoimento e foi liberado para responder em liberdade.

