O projeto apresenta a diversidade de produtores e vivências relacionadas à bebida símbolo do Brasil e integra mais uma ação intersecretarial sob a coordenação da Casa Civil, com as contribuições das Secretarias de Turismo e Viagens; de Agricultura e Abastecimento; de Cultura e Economias Criativas; de Desenvolvimento Econômico e da Invest SP.

O Governo de São Paulo oficializou na quinta-feira (11) as Rotas da Cachaça de São Paulo, um conjunto de oito rotas distribuídas em 65 municípios. Na região de Jundiaí, há quatro alambiques, em Itatiba, Itupeva, Jarinu e Jundiaí, que integram a Rota de Cachaça Frutas e Bandeirantes.

A cachaça é um dos destilados mais emblemáticos do país, com quase 500 anos de história. São Paulo destaca-se como um dos principais polos de produção, pesquisa e consumo, liderando as exportações brasileiras, com 6,6 milhões de litros, equivalentes a 46% do total nacional. Além disso, São Paulo é responsável por 30,7% dos empregos ativos na fabricação de aguardente de cana-de-açúcar em 2024, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, e representa 52,5% dos códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) por fabricação de aguardente de cana-de-açúcar (dados de 2023- RFB) registrados no país.

Classificado em oito rotas – Serras Paulistas, Mogiana, Noroeste, Cuesta, Itaqueri e Tietê, Centro Paulista, Frutas e Bandeirantes, Circuito das Águas e Alta Paulista – o projeto reúne 65 produtores da bebida alcoólica mais antiga do Brasil. De alambiques centenários a destilarias contemporâneas premiadas internacionalmente.

O projeto inclui, ainda, sete Destinos de Experiências e oito Destinos de Negócios. As Rotas da Cachaça de São Paulo integram outras iniciativas do governo estadual como as Rotas do Vinho de São Paulo, Rotas do Café de São Paulo e as Rotas do Queijo de São Paulo, todas reúnem experiências que combinam e valorizam o turismo rural, a natureza, a história, proporcionam degustações e formação técnica.