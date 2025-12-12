13 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DESTILADOS

Alambiques da região integram rota de cachaça do estado

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 5 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O Alambique Velho Sonho é um dos locais que integram a Rota de Cachaça Frutas e Bandeirantes
O Alambique Velho Sonho é um dos locais que integram a Rota de Cachaça Frutas e Bandeirantes

O Governo de São Paulo oficializou na quinta-feira (11) as Rotas da Cachaça de São Paulo, um conjunto de oito rotas distribuídas em 65 municípios. Na região de Jundiaí, há quatro alambiques, em Itatiba, Itupeva, Jarinu e Jundiaí, que integram a Rota de Cachaça Frutas e Bandeirantes.

O projeto apresenta a diversidade de produtores e vivências relacionadas à bebida símbolo do Brasil e integra mais uma ação intersecretarial sob a coordenação da Casa Civil, com as contribuições das Secretarias de Turismo e Viagens; de Agricultura e Abastecimento; de Cultura e Economias Criativas; de Desenvolvimento Econômico e da Invest SP.

VEJA MAIS:

A cachaça é um dos destilados mais emblemáticos do país, com quase 500 anos de história. São Paulo destaca-se como um dos principais polos de produção, pesquisa e consumo, liderando as exportações brasileiras, com 6,6 milhões de litros, equivalentes a 46% do total nacional. Além disso, São Paulo é responsável por 30,7% dos empregos ativos na fabricação de aguardente de cana-de-açúcar em 2024, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, e representa 52,5% dos códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) por fabricação de aguardente de cana-de-açúcar (dados de 2023- RFB) registrados no país.

Classificado em oito rotas – Serras Paulistas, Mogiana, Noroeste, Cuesta, Itaqueri e Tietê, Centro Paulista, Frutas e Bandeirantes, Circuito das Águas e Alta Paulista – o projeto reúne 65 produtores da bebida alcoólica mais antiga do Brasil. De alambiques centenários a destilarias contemporâneas premiadas internacionalmente.

O projeto inclui, ainda, sete Destinos de Experiências e oito Destinos de Negócios. As Rotas da Cachaça de São Paulo integram outras iniciativas do governo estadual como as Rotas do Vinho de São Paulo, Rotas do Café de São Paulo e as Rotas do Queijo de São Paulo, todas reúnem experiências que combinam e valorizam o turismo rural, a natureza, a história, proporcionam degustações e formação técnica.

Entre os destaques estão produtores tradicionais, como o Engenho São Luiz (1906), Mandaguahy (1858), Fazenda Benedetti (1929) JP (1925) e Zanoni, além de destilarias referências como Sapucaia (1933), Santa Capela, Villaggio De Simoni, Brisa da Serra e a Companhia Müller de Bebidas, fabricante de uma das marcas brasileiras mais conhecidas no mundo.

As rotas incluem ainda polos de pesquisa e inovação, como o Grupo de Estudos da Cadeia da Cachaça da Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Gecca/Apta), responsável pela metodologia do Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista, e o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), que mantém uma carta exclusiva com 86 rótulos e promove ações de formação, todos vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Para o turista, o circuito apresenta experiências de visitas e degustações guiadas, trilhas ecológicas, almoços harmonizados e hospedagens rurais. No segmento de formação, o projeto prevê a realização de workshops e cursos com a temática voltada para o turismo histórico e vivências imersivas com famílias produtoras. Em regiões como o Vale do Ribeira e o Circuito das Águas, o roteiro se integra à natureza, com propriedades que unem sustentabilidade, conservação ambiental e gastronomia.

“São Paulo está valorizando sua cadeia produtiva desde o lançamento das Rotas do Vinho. Seguimos e anunciamos as Rotas do Café, Rotas do Queijo e agora as Rotas da Cachaça, que coroam este trabalho de valorização do nosso turismo rural”, diz o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Atualmente, existem 1.266 estabelecimentos elaboradores de cachaça registrados no Brasil, de acordo com o Anuário da Cachaça 2025, do Ministério da Agricultura e Pecuária. O estado de São Paulo experimentou crescimento de 5,9% nos registros de estabelecimentos elaboradores de cachaça registrado em 2024 de acordo com o anuário.

Confira a lista completa:

  • Rota de Cachaça Frutas e Bandeirantes
    Engenho Fazenda Velha Importação e Exportação, Americana
    Alambique Almeida Valente, Artur Nogueira
    Fazenda Paraiso, Atibaia
    Villaggio De Simoni, Capivari
    Alambique de Jeca, Itatiba
    Alambique JP, Itupeva
    Alambique Zanoni, Jarinu
    Alambique Velho Sonho, Jundiaí
    Destilaria Santa Capela Ltda, Santa Bárbara D'Oeste
    Cachaça Paulista - Fazenda Primavera, Mairinque
    Giullians - Cachaça Aroma da Terra, São Roque
  • Rota de Cachaça Alta Paulista
    Cachaça Ambrozim, Platina
    Água Doce Melzinho Exportações Ltda, Tupã
    Sítio Engenho Velho - Cachaça Alma de Gato, Ourinhos
    Destilaria Vitória, Dracena
    Museu da Cachaça, Tupã
  • Rota de Cachaça Centro Paulista
    Engenho São Luiz Ltda, Lençóis Paulista
    Fazenda Mandaguahy, Jaú
    Instituto Agronômico Serviço Regional Pesquisa "Hélio de Morais ", Jaú
    APTA regional de Bauru, Bauru
    Destilaria Sapucaia, Pirassununga
    Cachaça Pavão, Pirassununga
    Companhia Müller de Bebidas, Pirassununga
    Foltran Guimarães Industria e Comercio de Cachaça, Pirassununga
    Cachaçaria Nhá Dita, Mogi-Guaçu
    Folhas de Oliva, Estiva Gerbi
  • Rota de Cachaça Circuito das Águas e Nascentes
    Fazenda Atalaia, Amparo
    Cachaça da Torre, Amparo
    Fazenda Benedetti, Amparo
    Fina Flor Cachaça, Amparo
    Auto da Missao Engenho, Monte Alegre do Sul
    Brisa da Serra Destilaria, Monte Alegre do Sul
    Cachaça Campanari, Monte Alegre do Sul
    Cachaça Choro da Cana, Piracaia
    Alambique Família Silotto, Serra Negra
    Alambique Pioneira, Socorro
    Cachaçaria Nono Alpi, Socorro
  • Rota de Cachaça Cuesta, Itaqueri e Tietê
    Cachaça Três Pedras, Bofete
    Cachaçaria Tipuana, Botucatu
    Engenho Capuava, Piracicaba
    Cachaças Serra do Itaqueri, Rio Claro
    Cachaçaria Macúva, Analândia
    Destilaria Octaviano Della Colletta, Torrinha
    Alambique Ouro Fino Ltda, Torre de Pedra
    Tonon Indústria e Comércio de Cachaça, Dourado
  • Rota de Cachaça Serras
    Alambique Prosa Caipira, Divinolândia
    Engenho Vale da Serra/Faz. Santa Maria da Serra, São João da Boa Vista
    Alambique de Cachaça Ipê, São João da Boa Vista
    Geest Destilaria, Vargem Grande do Sul
  • Rota de Cachaça Mogiana Paulista
    Spinalcool Destilaria Ltda, Batatais
    Engenho Coronel, Cássia dos Coqueiros
    Cachaça Barra Grande, Itirapuã
    Cachaça Colmanetti, Igarapava
    Cachaça Dona Odila, Jaboticabal
    Destilaria Inara, São Simão
    Casa do Engenho, Mococa
    Instituto Cultural Engenho Central, Pontal
    Casa Vian Ind. e Comércio de Bebidas, São José do Rio Pardo
  • Rota de Cachaça Noroeste Paulista
    Engenho Santo Mario, Catanduva
    Engenho Sansão (Cachaça Duas Vilas), Ibirá
    Dom Patas, Jales
    Dom Tapparo Engenho, Mirassol
    Engenho Terra Rica, Penápolis
    Cachaça Sabor da Estância, Santa Fé do Sul
    Cachaçaria Trevo, José Bonifácio
  • Destinos Extra de Cachaça
    Cachaçaria SP, São Paulo
    Toca da Coruja Cachaçaria, Capão Bonito
    Sítio Sonho Gaúcho (Engenho Iporanga), Iporanga
    Cachaça Sertaneja Paulista (Engenho São Sebastião), Taquaritinga
    Alambique e Restaurante Engenho do Salto, Guararema
    Alambique Maristela Ltda, Caçapava
    Mato Dentro Cachaça, São Luiz do Paraitinga
  • Destinos de Negócios (não abertos à visitação)
    Cachaça Altarugio, Ipeúna
    Cachaça Maria Clara (Chácara 4 irmãos), Itu
    Cachaça Ituana, Itu
    Cachaça Taboado, Votuporanga
    Ekzoex Ciência e Tecnologia LTDA, Guatapará
    Usina IRB, São Pedro
    Cachaça Don Fernandes, São Paulo
    Cachaça Du Véi, São Paulo

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários