O Governo de São Paulo oficializou na quinta-feira (11) as Rotas da Cachaça de São Paulo, um conjunto de oito rotas distribuídas em 65 municípios. Na região de Jundiaí, há quatro alambiques, em Itatiba, Itupeva, Jarinu e Jundiaí, que integram a Rota de Cachaça Frutas e Bandeirantes.
O projeto apresenta a diversidade de produtores e vivências relacionadas à bebida símbolo do Brasil e integra mais uma ação intersecretarial sob a coordenação da Casa Civil, com as contribuições das Secretarias de Turismo e Viagens; de Agricultura e Abastecimento; de Cultura e Economias Criativas; de Desenvolvimento Econômico e da Invest SP.
A cachaça é um dos destilados mais emblemáticos do país, com quase 500 anos de história. São Paulo destaca-se como um dos principais polos de produção, pesquisa e consumo, liderando as exportações brasileiras, com 6,6 milhões de litros, equivalentes a 46% do total nacional. Além disso, São Paulo é responsável por 30,7% dos empregos ativos na fabricação de aguardente de cana-de-açúcar em 2024, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, e representa 52,5% dos códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) por fabricação de aguardente de cana-de-açúcar (dados de 2023- RFB) registrados no país.
Classificado em oito rotas – Serras Paulistas, Mogiana, Noroeste, Cuesta, Itaqueri e Tietê, Centro Paulista, Frutas e Bandeirantes, Circuito das Águas e Alta Paulista – o projeto reúne 65 produtores da bebida alcoólica mais antiga do Brasil. De alambiques centenários a destilarias contemporâneas premiadas internacionalmente.
O projeto inclui, ainda, sete Destinos de Experiências e oito Destinos de Negócios. As Rotas da Cachaça de São Paulo integram outras iniciativas do governo estadual como as Rotas do Vinho de São Paulo, Rotas do Café de São Paulo e as Rotas do Queijo de São Paulo, todas reúnem experiências que combinam e valorizam o turismo rural, a natureza, a história, proporcionam degustações e formação técnica.
Entre os destaques estão produtores tradicionais, como o Engenho São Luiz (1906), Mandaguahy (1858), Fazenda Benedetti (1929) JP (1925) e Zanoni, além de destilarias referências como Sapucaia (1933), Santa Capela, Villaggio De Simoni, Brisa da Serra e a Companhia Müller de Bebidas, fabricante de uma das marcas brasileiras mais conhecidas no mundo.
As rotas incluem ainda polos de pesquisa e inovação, como o Grupo de Estudos da Cadeia da Cachaça da Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Gecca/Apta), responsável pela metodologia do Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista, e o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), que mantém uma carta exclusiva com 86 rótulos e promove ações de formação, todos vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Para o turista, o circuito apresenta experiências de visitas e degustações guiadas, trilhas ecológicas, almoços harmonizados e hospedagens rurais. No segmento de formação, o projeto prevê a realização de workshops e cursos com a temática voltada para o turismo histórico e vivências imersivas com famílias produtoras. Em regiões como o Vale do Ribeira e o Circuito das Águas, o roteiro se integra à natureza, com propriedades que unem sustentabilidade, conservação ambiental e gastronomia.
“São Paulo está valorizando sua cadeia produtiva desde o lançamento das Rotas do Vinho. Seguimos e anunciamos as Rotas do Café, Rotas do Queijo e agora as Rotas da Cachaça, que coroam este trabalho de valorização do nosso turismo rural”, diz o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.
Atualmente, existem 1.266 estabelecimentos elaboradores de cachaça registrados no Brasil, de acordo com o Anuário da Cachaça 2025, do Ministério da Agricultura e Pecuária. O estado de São Paulo experimentou crescimento de 5,9% nos registros de estabelecimentos elaboradores de cachaça registrado em 2024 de acordo com o anuário.
Confira a lista completa:
- Rota de Cachaça Frutas e Bandeirantes
Engenho Fazenda Velha Importação e Exportação, Americana
Alambique Almeida Valente, Artur Nogueira
Fazenda Paraiso, Atibaia
Villaggio De Simoni, Capivari
Alambique de Jeca, Itatiba
Alambique JP, Itupeva
Alambique Zanoni, Jarinu
Alambique Velho Sonho, Jundiaí
Destilaria Santa Capela Ltda, Santa Bárbara D'Oeste
Cachaça Paulista - Fazenda Primavera, Mairinque
Giullians - Cachaça Aroma da Terra, São Roque
- Rota de Cachaça Alta Paulista
Cachaça Ambrozim, Platina
Água Doce Melzinho Exportações Ltda, Tupã
Sítio Engenho Velho - Cachaça Alma de Gato, Ourinhos
Destilaria Vitória, Dracena
Museu da Cachaça, Tupã
- Rota de Cachaça Centro Paulista
Engenho São Luiz Ltda, Lençóis Paulista
Fazenda Mandaguahy, Jaú
Instituto Agronômico Serviço Regional Pesquisa "Hélio de Morais ", Jaú
APTA regional de Bauru, Bauru
Destilaria Sapucaia, Pirassununga
Cachaça Pavão, Pirassununga
Companhia Müller de Bebidas, Pirassununga
Foltran Guimarães Industria e Comercio de Cachaça, Pirassununga
Cachaçaria Nhá Dita, Mogi-Guaçu
Folhas de Oliva, Estiva Gerbi
- Rota de Cachaça Circuito das Águas e Nascentes
Fazenda Atalaia, Amparo
Cachaça da Torre, Amparo
Fazenda Benedetti, Amparo
Fina Flor Cachaça, Amparo
Auto da Missao Engenho, Monte Alegre do Sul
Brisa da Serra Destilaria, Monte Alegre do Sul
Cachaça Campanari, Monte Alegre do Sul
Cachaça Choro da Cana, Piracaia
Alambique Família Silotto, Serra Negra
Alambique Pioneira, Socorro
Cachaçaria Nono Alpi, Socorro
- Rota de Cachaça Cuesta, Itaqueri e Tietê
Cachaça Três Pedras, Bofete
Cachaçaria Tipuana, Botucatu
Engenho Capuava, Piracicaba
Cachaças Serra do Itaqueri, Rio Claro
Cachaçaria Macúva, Analândia
Destilaria Octaviano Della Colletta, Torrinha
Alambique Ouro Fino Ltda, Torre de Pedra
Tonon Indústria e Comércio de Cachaça, Dourado
- Rota de Cachaça Serras
Alambique Prosa Caipira, Divinolândia
Engenho Vale da Serra/Faz. Santa Maria da Serra, São João da Boa Vista
Alambique de Cachaça Ipê, São João da Boa Vista
Geest Destilaria, Vargem Grande do Sul
- Rota de Cachaça Mogiana Paulista
Spinalcool Destilaria Ltda, Batatais
Engenho Coronel, Cássia dos Coqueiros
Cachaça Barra Grande, Itirapuã
Cachaça Colmanetti, Igarapava
Cachaça Dona Odila, Jaboticabal
Destilaria Inara, São Simão
Casa do Engenho, Mococa
Instituto Cultural Engenho Central, Pontal
Casa Vian Ind. e Comércio de Bebidas, São José do Rio Pardo
- Rota de Cachaça Noroeste Paulista
Engenho Santo Mario, Catanduva
Engenho Sansão (Cachaça Duas Vilas), Ibirá
Dom Patas, Jales
Dom Tapparo Engenho, Mirassol
Engenho Terra Rica, Penápolis
Cachaça Sabor da Estância, Santa Fé do Sul
Cachaçaria Trevo, José Bonifácio
- Destinos Extra de Cachaça
Cachaçaria SP, São Paulo
Toca da Coruja Cachaçaria, Capão Bonito
Sítio Sonho Gaúcho (Engenho Iporanga), Iporanga
Cachaça Sertaneja Paulista (Engenho São Sebastião), Taquaritinga
Alambique e Restaurante Engenho do Salto, Guararema
Alambique Maristela Ltda, Caçapava
Mato Dentro Cachaça, São Luiz do Paraitinga
- Destinos de Negócios (não abertos à visitação)
Cachaça Altarugio, Ipeúna
Cachaça Maria Clara (Chácara 4 irmãos), Itu
Cachaça Ituana, Itu
Cachaça Taboado, Votuporanga
Ekzoex Ciência e Tecnologia LTDA, Guatapará
Usina IRB, São Pedro
Cachaça Don Fernandes, São Paulo
Cachaça Du Véi, São Paulo