A cada ano, a robótica do Sesi Jundiaí ganha ainda mais destaque, consolidando-se como uma das iniciativas educacionais de maior impacto na formação de jovens talentos da cidade. Neste ano, a instituição contou com três equipes de robótica em campeonatos regionais e algumas delas vêm acumulando conquistas expressivas em competições, com destaque para a equipe Heroes, que ganhou o mundial, nos EUA.

A equipe BB-8 é formada por alunos da escola CE 409 (Sesão) e representa a evolução dos estudantes no universo da robótica educacional. Já a equipe Sesi Heroes, da escola CE 021 – Jardim Tarumã, é a atual campeã mundial da FIRST Lego League (FLL), um dos maiores e mais prestigiados campeonatos de robótica do mundo. O título evidencia o alto nível técnico e a capacidade de inovação dos alunos da rede Sesi-SP.

No ensino médio, a Sesi/Senai Megazord também colecionou resultados históricos neste ano. A equipe é a atual campeã brasileira da FIRST Robotics Competition (FRC) e representou o Brasil no Mundial da categoria. Além do desempenho técnico, o grupo se destaca pelo protagonismo feminino: as alunas integrantes da Megazord participam ativamente do CONFEM (Conselho Superior Feminino) do Ciesp Jundiaí, fortalecendo a representatividade das mulheres na ciência e na tecnologia e alinhando-se aos valores institucionais de equidade e inovação.