A cada ano, a robótica do Sesi Jundiaí ganha ainda mais destaque, consolidando-se como uma das iniciativas educacionais de maior impacto na formação de jovens talentos da cidade. Neste ano, a instituição contou com três equipes de robótica em campeonatos regionais e algumas delas vêm acumulando conquistas expressivas em competições, com destaque para a equipe Heroes, que ganhou o mundial, nos EUA.
A equipe BB-8 é formada por alunos da escola CE 409 (Sesão) e representa a evolução dos estudantes no universo da robótica educacional. Já a equipe Sesi Heroes, da escola CE 021 – Jardim Tarumã, é a atual campeã mundial da FIRST Lego League (FLL), um dos maiores e mais prestigiados campeonatos de robótica do mundo. O título evidencia o alto nível técnico e a capacidade de inovação dos alunos da rede Sesi-SP.
No ensino médio, a Sesi/Senai Megazord também colecionou resultados históricos neste ano. A equipe é a atual campeã brasileira da FIRST Robotics Competition (FRC) e representou o Brasil no Mundial da categoria. Além do desempenho técnico, o grupo se destaca pelo protagonismo feminino: as alunas integrantes da Megazord participam ativamente do CONFEM (Conselho Superior Feminino) do Ciesp Jundiaí, fortalecendo a representatividade das mulheres na ciência e na tecnologia e alinhando-se aos valores institucionais de equidade e inovação.
A Megazord é a atual campeã brasileira da FIRST Robotics Competition
Com projetos de impacto, dedicação e trajetória ascendente, as equipes do Sesi Jundiaí não apenas elevam o nome da instituição, mas também levam o nome da cidade para o cenário mundial da robótica, contribuindo para a formação de jovens preparados, criativos e protagonistas em um futuro cada vez mais tecnológico.
Heroes, campeã
A equipe Heroes, formada por estudantes do SESI Jundiaí, fez história ao conquistar o título de campeã mundial da FIRST LEGO League (FLL), considerada a maior competição de robótica educacional do mundo,em 2025. O torneio foi realizado em Houston, Texas (EUA), e reuniu 160 equipes de 55 países, tornando o feito ainda mais expressivo para os jovens brasileiros.
O resultado consagra o alto nível técnico e criativo da equipe, que ao longo da temporada desenvolveu soluções inovadoras utilizando conceitos de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática (conceito STEAM), além de mostrar excelência em trabalho em equipe, pesquisa e programação.
“Essa conquista é motivo de grande orgulho para o Sesi-SP, para Jundiaí e para todo o Brasil. A equipe Heroes mostra que o investimento em educação de qualidade e em robótica transforma vidas e forma cidadãos preparados para os desafios do futuro”, destaca Alexandra Salomão Miamoto, Gerente Regional do Sesi-SP de Jundiaí.