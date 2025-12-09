Os materiais entregues incluem 5 capas de chuva, 2 pares de galochas completas, além de panfletos informativos e faixa de orientação sobre a Operação Verão. Os itens serão utilizados pela equipe da Defesa Civil nas ações de prevenção, monitoramento e atendimento a ocorrências relacionadas às fortes chuvas previstas para o período.

A Prefeitura de Várzea Paulista recebeu na segunda-feira (8), novos equipamentos enviados pelo Governo do Estado para apoiar as ações da Operação Verão 2025/2026. O prefeito Rodolfo Braga recebeu os itens ao lado do coordenador da Defesa Civil, Cristiano Vargas, e do gestor executivo de Segurança Pública, Júnior Bifani.

Segundo o prefeito Rodolfo Braga, o reforço chega em um momento decisivo. “Estamos no início da Operação Verão, um período que exige atenção redobrada. Todo equipamento recebido contribui para proteger nossas equipes e melhorar o atendimento à população. Agradecemos ao Governo do Estado pela parceria”, destacou.

O coordenador da Defesa Civil, Cristiano Vargas, reforçou que o município segue alinhado às diretrizes estaduais de prevenção. “Várzea Paulista está preparada para agir rapidamente em qualquer situação de emergência. Esse suporte do Estado fortalece nosso planejamento e integra as ações das forças municipais”, explicou.

A Operação Verão segue até 31 de março de 2026, período que historicamente registra maior incidência de tempestades e eventos climáticos extremos. A Defesa Civil permanece em prontidão e orienta a população a entrar em contato pelos canais oficiais em caso de risco: 153 (GCM), 199 (Defesa Civil), 193 (Bombeiros) e 192 (SAU).