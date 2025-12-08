Um homem foi preso neste domingo (7), no Jardim Pacaembu, em Jundiaí, suspeito de agredir a esposa com um soco no rosto e resistir à prisão. A agressão à mulher aconteceu durante uma discussão sobre o financiamento de um veículo, e o agressor também atacou policiais militares que chegaram à residência para prendê-lo. Foi necessário o uso de uma arma de choque (taser) e força física para contê-lo.

O chamado inicial foi registrado como "desinteligência", mas o histórico enviado pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) indicava que a vítima havia sido agredida com um soco no rosto pelo companheiro.

Ao chegarem no local, os policiais da Radiopatrulha, com apoio de outra viatura, foram recebidos pelo homem, que confirmou a discussão com a esposa devido ao financiamento do veículo e admitiu a agressão. Ele autorizou a entrada dos policiais na residência para verificar o estado da vítima. No entanto, ao perceber que dois policiais entrariam em sua casa, o homem passou a agir de forma agressiva.