A chuva deste domingo (7) em Jundiaí foi rápida e não teve volume de água como costuma acontecer no verão, mas a intensidade acabou causando estragos em pontos de diversas regiões da cidade. Litores do JJ informaram sobre alagamento no Agapeama, granizo no Caxambu e residências danificadas no Novo Horizonte.

Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, nas últimas 12 horas, foram registrados 33 milímetros de chuva em Jundiaí, de forma generalizada em toda a cidade. Volume de chuva similar foi registrado em meses de estiagem, como em todo o mês de maio ou no mês de julho na cidade.

Neste período, foram registradas 10 quedas de árvores e os galhos já foram removidos. No bairro Novo Horizonte, três residências foram interditadas por segurança. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social foi acionada e esteve no local, porém, as famílias optaram por ir para casas de parentes.