A chuva deste domingo (7) em Jundiaí foi rápida e não teve volume de água como costuma acontecer no verão, mas a intensidade acabou causando estragos em pontos de diversas regiões da cidade. Litores do JJ informaram sobre alagamento no Agapeama, granizo no Caxambu e residências danificadas no Novo Horizonte.
Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, nas últimas 12 horas, foram registrados 33 milímetros de chuva em Jundiaí, de forma generalizada em toda a cidade. Volume de chuva similar foi registrado em meses de estiagem, como em todo o mês de maio ou no mês de julho na cidade.
Neste período, foram registradas 10 quedas de árvores e os galhos já foram removidos. No bairro Novo Horizonte, três residências foram interditadas por segurança. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social foi acionada e esteve no local, porém, as famílias optaram por ir para casas de parentes.
A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) informa ainda que houve afundamento de um bueiro em uma galeria pluvial na estrada municipal do Varjão. As equipes técnicas realizam os reparos necessários. Também houve registro de alagamentos pontuais nos vetores Oeste, Central e Norte da cidade.
A Smisp informa ainda que, desde o início do ano, fez mais de 40 km de desassoreamento e a limpeza de mais de 17 mil bocas de lobo, ações permanentes de prevenção para melhorar o escoamento das águas das chuvas. Esses serviços ficaram paralisados ao longo do ano de 2024, sendo retomados em janeiro de 2025.