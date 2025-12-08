O Paulista está muito próximo de acertar a contratação do meio-campista Camilo, de 39 anos, que tem passagens por gigantes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Internacional e Botafogo, além de uma curta passagem pela seleção brasileira. O atleta estava praticamente acertado com o Marília, que será adversário do Galo na Série A3 de 2026, mas a negociação foi encerrada, deixando o caminho livre para o time de Jundiaí.
A informação do acerto entre o jogador e o Paulista foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Luiz, que faz a cobertura do Marília. Ao repórter, Camilo revelou que as tratativas com o MAC não avançaram por "questões contratuais e familiares". O presidente do clube, Alysson Alex, também confirmou que as negociações foram encerradas.
CURRÍCULO PESADO
Com um currículo extenso, Camilo chega ao Galo após passagens por Botafogo-PB e Figueirense neste ano, onde disputou 25 jogos, anotou uma assistência e não marcou gols. No ano passado defendeu as cores do Remo e também o Figueirense. Sua temporada mais artilheira foi pelo Mirassol, em 2022, quando marcou 10 gols em 33 jogos.
Entre os grandes clubes do futebol brasileiro, o meio-campista jogou pelo Cruzeiro, Sport, Botafogo, Chapecoense, Internacional, Ceará, Avaí, entre outros. Camilo também teve uma curta passagem pela seleção brasileira, quando foi convocado para um amistoso contra a Colômbia, em 2017, no Estádio Nilton Santos, em uma partida organizada para arrecadar fundos para os familiares das vítimas do acidente de avião envolvendo a Chapecoense. Nessa convocação, só foram chamados atletas que jogavam no Brasil.
"SPOILER" DO PRESIDENTE?
O presidente do Paulista, Raphael Donadell, deixou escapar uma "pista" sobre o iminente acerto com o meio-campista. Em uma publicação do jogador em suas redes sociais, o mandatário do Galo comentou: "Bora pro Galo! Começar o step 2 da carreira!".
Também nas redes sociais, torcedores do Marília foram pegos de surpresa com a mudança de destino e ofenderam o jogador.