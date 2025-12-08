O Paulista está muito próximo de acertar a contratação do meio-campista Camilo, de 39 anos, que tem passagens por gigantes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Internacional e Botafogo, além de uma curta passagem pela seleção brasileira. O atleta estava praticamente acertado com o Marília, que será adversário do Galo na Série A3 de 2026, mas a negociação foi encerrada, deixando o caminho livre para o time de Jundiaí.

A informação do acerto entre o jogador e o Paulista foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Luiz, que faz a cobertura do Marília. Ao repórter, Camilo revelou que as tratativas com o MAC não avançaram por "questões contratuais e familiares". O presidente do clube, Alysson Alex, também confirmou que as negociações foram encerradas.

CURRÍCULO PESADO