09 de dezembro de 2025
MAL SÚBITO

Passageiro passa mal e morre dentro do ônibus em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Um passageiro de um ônibus municipal sofreu mal súbito e faleceu durante atendimento dentro do veículo, no km 66 da rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto, em Jundiaí. O caso aconteceu nesta segunda-feira (8).

O ônibus com 54  passageiros transitava pela via, quando o homem se sentiu mal. Uma ambulância de concessionária que administra a rodovia foi acionada e, quando o médico chegou, a vítima estava sofrendo parada cardíaca.

Apesar dos esforços, ele não resistiu e morreu na local.

Um ônibus reserva foi enviado para continuar a linha e levar os demais passageiros.

O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.

