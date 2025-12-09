Um passageiro de um ônibus municipal sofreu mal súbito e faleceu durante atendimento dentro do veículo, no km 66 da rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto, em Jundiaí. O caso aconteceu nesta segunda-feira (8).

O ônibus com 54 passageiros transitava pela via, quando o homem se sentiu mal. Uma ambulância de concessionária que administra a rodovia foi acionada e, quando o médico chegou, a vítima estava sofrendo parada cardíaca.

Apesar dos esforços, ele não resistiu e morreu na local.